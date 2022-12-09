Лидер правящей партии Грузии уклонился от ответа, является ли РФ общим врагом Киева и Тбилиси

Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста, является ли Россия общим врагом Грузии и Украины.

Об этом сообщают грузинские СМИ, среди которых "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Кобахидзе сказал, что термин "враг" можно понимать по-разному и что "легко задавать такие вопросы, которые в случае неправильного ответа выведут нас на второй фронт".

"Есть разные понимания врага, а вы спрашиваете меня о чем-то однозначно.Одно определение врага, это когда ты с кем-то воюешь. Второе — что у тебя есть органическое противостояние. Третье — что то еще и так далее. Я так анализирую, а вы спрашиваете: "Враг, друг или двоюродный брат?". Это — непростой вопрос", - цитируют слова Кобахидзе в переводе "Эха Кавказа".

Он в ответе упомянул, что Россия оккупировала 20% территории Грузии и Тбилиси осуждает агрессию против Украины, но подчеркнул, что считает неправильным говорить, что нынешняя война в Украине является также войной Грузии. По его словам, те, кто так говорит, "мечтает о втором фронте в Грузии".

Напомним, на этой неделе премьер Грузии повторил, что Тбилиси не менял свою позицию и не собирается предоставлять Украине военную помощь, "чтобы не ввязываться в войну".