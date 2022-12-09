Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидер правящей партии Грузии уклонился от ответа, является ли РФ общим врагом Киева и Тбилиси

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 21:25
Ираклий Кобахидзе, фото из его Facebook

Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста, является ли Россия общим врагом Грузии и Украины.

Об этом сообщают грузинские СМИ, среди которых "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Кобахидзе сказал, что термин "враг" можно понимать по-разному и что "легко задавать такие вопросы, которые в случае неправильного ответа выведут нас на второй фронт".

"Есть разные понимания врага, а вы спрашиваете меня о чем-то однозначно.Одно определение врага, это когда ты с кем-то воюешь. Второе — что у тебя есть органическое противостояние. Третье — что то еще и так далее. Я так анализирую, а вы спрашиваете: "Враг, друг или двоюродный брат?". Это — непростой вопрос", - цитируют слова Кобахидзе в переводе "Эха Кавказа".

Он в ответе упомянул, что Россия оккупировала 20% территории Грузии и Тбилиси осуждает агрессию против Украины, но подчеркнул, что считает неправильным говорить, что нынешняя война в Украине является также войной Грузии. По его словам, те, кто так говорит, "мечтает о втором фронте в Грузии". 

Напомним, на этой неделе премьер Грузии повторил, что Тбилиси не менял свою позицию и не собирается предоставлять Украине военную помощь, "чтобы не ввязываться в войну".

Темы: ГрузияРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЧетвертьфинал ЧМ-22: Марокко выбило Португалию из турнира, Франция прошла дальше

фото, видеоВ Мелитополе горит логово оккупантов - мэр

Одесская область: власти предупреждают о длительном отсутствии света и просят по возможности выехать

Совет ЕС принял решение о 18-миллиардном пакете для Украины несмотря на вето Венгрии

фото, обновлено от 16:43Россияне попали в родильное отделение больницы в Херсоне

фотоСотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов: что обнаружила СБУ у УПЦ МП на Харьковщине

Все новости...
Грузия
Власти Грузии объяснили, почему не помогли Украине генераторами: таких "физически нет"
В Грузии активисты за неделю собрали средства на 200 генераторов для Украины
Премьер Грузии исключает предоставление Украине военной помощи
Последние новости
00:35
"Поджарилось около 200 оккупантов": мэр Мелитополя рассказал подробности ударов по базам врага
23:50
Украинские песни, вышедшие в ноябре: подборка
23:41
Более 1,5 миллиона человек сейчас без света только в Одесской области - Зеленский
23:25
Бенкси продает 50 уникальных работ в поддержку Украины
23:03
видеоЧетвертьфинал ЧМ-22: Марокко выбило Португалию из турнира, Франция прошла дальше
22:33
Эрдоган намекнул, что будет баллотироваться в президенты в последний раз
22:19
Зеленский: Если нет ракетных ударов, это не значит, что нет проблем
21:55
фото, видеоВ Мелитополе горит логово оккупантов - мэр
21:34
Одесская область: власти предупреждают о длительном отсутствии света и просят по возможности выехать
21:00
В Дрездене от ранений скончался нападавший, захвативший заложников в торговом центре
Все новости...