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Лідер правлячої партії Грузії ухилився від відповіді, чи є РФ спільним ворогом Києва і Тбілісі

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 20:25
Лідер правлячої партії Грузії ухилився від відповіді, чи є РФ спільним ворогом Києва і Тбілісі
Іраклій Кобахідзе, фото з його Facebook

Лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе ухилився від прямої відповіді на запитання журналіста, чи є Росія спільним ворогом Грузії та України.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ, серед яких "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Кобахідзе сказав, що термін "ворог" можна розуміти по-різному і що "легко ставити такі запитання, які у разі неправильної відповіді виведуть нас на другий фронт".

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"Якщо ви думаєте, що потрібно усе вимірювати одним терміном, тоді ми мали би відкрити другий фронт у Грузії… Є різні поняття "ворога", а ви хочете однозначної відповіді. Одне з визначень ворога - коли з кимось воюють. Друге - що з кимось органічне протистояння, третє - ще щось, і так далі. Я так аналізую, а ви запитуєте - "ворог, друг чи двоюрідний брат". Це складне запитання", - цитують слова Кобахідзе у перекладі "Еха Кавказу".

Він у відповіді згадав, що Росія окупувала 20% території Грузії і Тбілісі засуджує агресію проти України, але наголосив, що вважає неправильним казати, що нинішня війна в Україні є також війною Грузії. За його словами, ті, хто так каже, "мріє про другий фронт у Грузії". 

Нагадаємо, цього тижня прем’єр Грузії  повторив, що Тбілісі не змінювало свою позицію та не збирається надавати Україні військову допомогу, "щоб не вв'язуватися у війну".

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Теми: ГрузіяРосія
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