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В новогоднюю ночь россияне обстреливали Херсон, убили человека

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 января 2023, 12:03
В новогоднюю ночь россияне обстреливали Херсон, убили человека
фото обстрелянной больницы херсона в новогоднюю ночь, оп

Российские оккупанты ночью обстреливали Херсон, в результате чего погиб один человек.

Источник: председатель ОВА Ярослав Янушевич, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко

Прямая речь Янушевича: "Оккупанты не прекращали бить по городу в новогоднюю ночь.

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В результате очередного российского обстрела 1 человек погиб, 1 - ранен.

Повреждены здания областной детской больницы".

Детали: По данным властей, зафиксировано 7 прилетов, выбито более 700 окон.

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Тимошенко уточнил, что, кроме убитых в Киеве, Хмельницком и Херсоне, в Украине 31 декабря ранены 50 человек.

Напомним: 22-летняя девушка, которая была ранена в Хмельницком в результате российских обстрелов 31 декабря, умерла

Темы: ХерсонРосcияобстрел
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