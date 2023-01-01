В новогоднюю ночь россияне обстреливали Херсон, убили человека
Воскресенье, 1 января 2023, 13:03
Российские оккупанты ночью обстреливали Херсон, в результате чего погиб один человек.
Источник: председатель ОВА Ярослав Янушевич, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко
Прямая речь Янушевича: "Оккупанты не прекращали бить по городу в новогоднюю ночь.
В результате очередного российского обстрела 1 человек погиб, 1 - ранен.
Повреждены здания областной детской больницы".
Детали: По данным властей, зафиксировано 7 прилетов, выбито более 700 окон.
Тимошенко уточнил, что, кроме убитых в Киеве, Хмельницком и Херсоне, в Украине 31 декабря ранены 50 человек.
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Напомним: 22-летняя девушка, которая была ранена в Хмельницком в результате российских обстрелов 31 декабря, умерла