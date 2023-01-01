Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине нашли обломки российской ракеты Х-55

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 января 2023, 22:45
На Киевщине нашли обломки российской ракеты Х-55
обломки сбитой ракеты, фото из Telegram Небытова

В воскресенье в одном из районов Киевской области нашли обломки российской ракеты Х-55 после обстрела 31 декабря.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Реклама:

Дословно: "Обломки российской ракеты обнаружили в одном из районов Киевской области после вчерашнего массированного ракетного удара врага. Части Х-55 нашли в поле недалеко от населенного пункта. Пострадавшие и разрушения отсутствуют".

Детали: В субботу Небытов также сообщал, что обломки вражеской ракеты обнаружили в одном из районов Киевской области. Части сбитой силами ПВО ракеты нашли в лесополосе.

В воскресенье он сообщал, что в трех районах Киевской области обнаружили обломки вражеских беспилотников.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьвойнаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
Все новости...
Реклама: