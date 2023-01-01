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На Киевщине нашли обломки российской ракеты Х-55

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 января 2023, 23:45
обломки сбитой ракеты, фото из Telegram Небытова

В воскресенье в одном из районов Киевской области нашли обломки российской ракеты Х-55 после обстрела 31 декабря.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Дословно: "Обломки российской ракеты обнаружили в одном из районов Киевской области после вчерашнего массированного ракетного удара врага. Части Х-55 нашли в поле недалеко от населенного пункта. Пострадавшие и разрушения отсутствуют".

Детали: В субботу Небытов также сообщал, что обломки вражеской ракеты обнаружили в одном из районов Киевской области. Части сбитой силами ПВО ракеты нашли в лесополосе.

В воскресенье он сообщал, что в трех районах Киевской области обнаружили обломки вражеских беспилотников.

Темы: Киевская областьвойнаракетный удар
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