На Київщині знайшли уламки російської ракети Х-55
Неділя, 1 січня 2023, 22:45
У неділю в одному з районів Київщини знайшли уламки російської ракети Х-55 після обстрілу 31 грудня.
Джерело: очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram
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Дослівно: "Уламки російської ракети виявили в одному із районів Київщини після вчорашнього масованого ракетного удару ворога. Частини Х-55 знайшли в полі неподалік населеного пункту. Потерпілі та руйнування відсутні".
Деталі: У суботу Нєбитов також повідомляв, що уламки ворожої ракети виявили в одному з районів Київщини. Частини збитої силами ППО ракети знайшли в лісосмузі.
У неділю він повідомляв, що в трьох районах Київщини виявили уламки ворожих безпілотників.
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