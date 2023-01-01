На Київщині знайшли уламки російської ракети Х-55

У неділю в одному з районів Київщини знайшли уламки російської ракети Х-55 після обстрілу 31 грудня.

Джерело: очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

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Дослівно: "Уламки російської ракети виявили в одному із районів Київщини після вчорашнього масованого ракетного удару ворога. Частини Х-55 знайшли в полі неподалік населеного пункту. Потерпілі та руйнування відсутні".

Деталі: У суботу Нєбитов також повідомляв, що уламки ворожої ракети виявили в одному з районів Київщини. Частини збитої силами ППО ракети знайшли в лісосмузі.

У неділю він повідомляв, що в трьох районах Київщини виявили уламки ворожих безпілотників.