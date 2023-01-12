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Украина просила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций ЕС – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 11:24
Украина просила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций ЕС – СМИ
Фото pixabay.com

Одной из причин, почему ЕС не наказывал Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций, является просьба самой Украины.

Об этом по своим источникам сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Одной из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск", – написал он в своем Twitter.

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Как сообщалось, в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом санкций против России – страны-члены хотят принять новый пакет до саммита Украина-ЕС в Киеве, запланированного на начало февраля.

Беларусь также будет подвергнута новым санкциям за продолжение поддержки военных действий России против Украины. В данном случае, по словам одного из дипломатов, речь идет о "синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех сферах, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".

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Темы: УкраинаБеларусьсанкции
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