Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина просила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций ЕС – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 12:24
Фото pixabay.com

Одной из причин, почему ЕС не наказывал Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций, является просьба самой Украины.

Об этом по своим источникам сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Одной из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск", – написал он в своем Twitter.

Как сообщалось, в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом санкций против России – страны-члены хотят принять новый пакет до саммита Украина-ЕС в Киеве, запланированного на начало февраля.

Беларусь также будет подвергнута новым санкциям за продолжение поддержки военных действий России против Украины. В данном случае, по словам одного из дипломатов, речь идет о "синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех сферах, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".

Темы: УкраинаБеларусьсанкции
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников прогнозирует большое наступление россиян весной: Мы должны быть готовыми

Кремль начал готовить выборы "президента Путина"

инфографикаУкраинцы больше всего доверяют ВСУ: за год этот показатель вырос на четверть

Украинские бойцы в Соледаре пытаются удержать оборону – Маляр

Россия, вероятно, захватила Соледар – ISW

Джонсон планирует в ближайшие месяцы посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ

Все новости...
Украина
Россияне планируют захватить Донбасс и после этого взяться за Запорожскую область – Громов
Планы Британии предоставить танки Украине не изменили позицию Германии – спикер
Глава МИД Литвы призвал предоставить Украине ракеты ATACMS
Последние новости
13:13
Украина и Гана обсуждают создание хаба для хранения зерна
12:54
видеоБой глазами операторов ССО: под Кременной воины застали противника врасплох
12:53
Финляндия может передать Украине лишь небольшое количество танков Leopard 2 - президент
12:53
Резников об увольнении Суровикина: это конфликт Пригожина с регулярной армией РФ
12:50
Зеленский наложил санкции на "латвийскую" Royal Pay Europe: что известно о компании
12:50
Количество гнезд пингвинов возле "Вернадского" выросло в 6 раз за 10 лет
12:49
Россияне официально заявили, что захватили Соледар
12:47
фото Пограничники под Бахмутом ликвидировали 9 "вагнеровцев"
12:28
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" обвинили в домашнем насилии
12:25
Зеленский надеется, что саммит НАТО в Литве станет судьбоносным
Все новости...