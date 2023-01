Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ

Однією з причин, чому ЄС не карав Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій, є прохання самої України.

Про це за своїми джерелами повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Однією з причин, чому Білорусь не була піддана санкціям разом з Росією в останніх санкційних пакетах ЄС, є те, що Україна попросила не включати в них Мінськ", – написав він у своєму Twitter.

one of the reasons why #Belarus hasn't been sanctioned together with #Russia in the EU's last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA