Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ

Однією з причин, чому ЄС не карав Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій, є прохання самої України.

Про це за своїми джерелами повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Однією з причин, чому Білорусь не була піддана санкціям разом з Росією в останніх санкційних пакетах ЄС, є те, що Україна попросила не включати в них Мінськ", – написав він у своєму Twitter.

one of the reasons why #Belarus hasn't been sanctioned together with #Russia in the EU's last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA January 12, 2023

Як повідомлялося, у Брюсселі прискорили роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії – країни-члени хочуть ухвалити новий пакет до саміту Україна-ЄС у Києві, запланованого на початок лютого.

Білорусь також буде піддана новим санкціям за продовження підтримки військових дій Росії проти України. У даному випадку, за словами одного з дипломатів, йдеться про "синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, в тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані".