Россияне официально заявили, что захватили Соледар

Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области, в украинском оборонном ведомстве это не подтверждают, признавая, что в населенном пункте продолжаются тяжелые бои.

Источник: российские пропагандистские информагентства "РИА "Новости", "ТАСС"

Детали: Россияне заявляют, что захват Соледара стал возможным благодаря "постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией".

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Также сообщается, что во время захвата города подразделения ВДВ оккупантов "осуществили скрытый маневр, атаковали позиции Киева, блокировали город с северной и южной сторон".

Захватчики считают, что контролируя Соледар, им удастся взять "в котел" украинских защитников в Бахмуте.

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Что предшествовало:

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 января сообщила, что ночь в Соледаре Донецкой области была тяжелой - украинские защитники пытаются удержать оборону, продолжаются бои.

Зеленский в вечернем видеообращении 12 января подчеркнул, что украинские защитники удерживают город.

В тот же день Министерство обороны США не подтвердило, что Соледар захвачен российскими оккупантами.

13 января аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты, вевоятно, захватили город Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута.

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