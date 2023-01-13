Россияне официально заявили, что захватили Соледар
Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области, в украинском оборонном ведомстве это не подтверждают, признавая, что в населенном пункте продолжаются тяжелые бои.
Источник: российские пропагандистские информагентства "РИА "Новости", "ТАСС"
Детали: Россияне заявляют, что захват Соледара стал возможным благодаря "постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией".
Также сообщается, что во время захвата города подразделения ВДВ оккупантов "осуществили скрытый маневр, атаковали позиции Киева, блокировали город с северной и южной сторон".
Захватчики считают, что контролируя Соледар, им удастся взять "в котел" украинских защитников в Бахмуте.
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Что предшествовало:
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 января сообщила, что ночь в Соледаре Донецкой области была тяжелой - украинские защитники пытаются удержать оборону, продолжаются бои.
- Зеленский в вечернем видеообращении 12 января подчеркнул, что украинские защитники удерживают город.
- В тот же день Министерство обороны США не подтвердило, что Соледар захвачен российскими оккупантами.
- 13 января аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты, вевоятно, захватили город Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута.
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