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Россияне официально заявили, что захватили Соледар

Станислав ПогориловПятница, 13 января 2023, 11:49
Россияне официально заявили, что захватили Соледар
БОИ В СОЛЕДАРЕ. ФОТО DW

Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области, в украинском оборонном ведомстве это не подтверждают, признавая, что в населенном пункте продолжаются тяжелые бои.

Источник: российские пропагандистские информагентства "РИА "Новости", "ТАСС"

Детали: Россияне заявляют, что захват Соледара стал возможным благодаря "постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией".

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Также сообщается, что во время захвата города подразделения ВДВ оккупантов "осуществили скрытый маневр, атаковали позиции Киева, блокировали город с северной и южной сторон".

Захватчики считают, что контролируя Соледар, им удастся взять "в котел" украинских защитников в Бахмуте.

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Темы: Соледарвойна
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