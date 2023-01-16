Захватчики уже наштамповали медалей "за взятие Соледара"

Российские захватчики уже наштамповали и начали раздавать своим военным медали "за взятие Соледара", несмотря на то, что за украинский город все еще продолжаются бои.

Источник: российские паблики в Telegram, пресс-служба владельца ПКВ "Вагнер" Евгения Пригожина в Telegram

Дословно пресс-служба Пригожина: "Во время вручения медалей "За взятие Соледара" также был награжден и командир штурмовой группы Айк Гаспарян по кличке Абрек".

Детали: В то же время российские паблики опубликовали фото медали.

Несмотря на то, что россияне во всех своих отчетах пишут об якобы "освобождении" украинских городов, на медали указано "за взятие Соледара".

Украинская власть отмечает, что за город Соледар Донецкой области продолжаются бои, несмотря на заявления Минобороны России о якобы захвате города.

Ранее главарь карманной "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у его группировки "постоянно пытаются украсть победу", намекая на сообщения Минобороны РФ о якобы захвате украинского Соледара.

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