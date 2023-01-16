Захватчики уже наштамповали медалей "за взятие Соледара"
Российские захватчики уже наштамповали и начали раздавать своим военным медали "за взятие Соледара", несмотря на то, что за украинский город все еще продолжаются бои.
Источник: российские паблики в Telegram, пресс-служба владельца ПКВ "Вагнер" Евгения Пригожина в Telegram
Дословно пресс-служба Пригожина: "Во время вручения медалей "За взятие Соледара" также был награжден и командир штурмовой группы Айк Гаспарян по кличке Абрек".
Детали: В то же время российские паблики опубликовали фото медали.
Несмотря на то, что россияне во всех своих отчетах пишут об якобы "освобождении" украинских городов, на медали указано "за взятие Соледара".
Украинская власть отмечает, что за город Соледар Донецкой области продолжаются бои, несмотря на заявления Минобороны России о якобы захвате города.
Ранее главарь карманной "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у его группировки "постоянно пытаются украсть победу", намекая на сообщения Минобороны РФ о якобы захвате украинского Соледара.
Предыстория:
- Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области.
- Генштаб после этого ВСУ сообщил, что бои за Соледар Донецкой области продолжаются.
- В апреле так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин учредил "медаль" "За освобождение Мариуполя".
- Россия рассчитывала захватить ключевые города и Украину в целом через несколько дней после нападения. Идущие в наступление оккупанты сразу везли с собой парадную военную форму с нацепленными медалями. Целую кучу такой одежды захватчиков обнаружили в одном из арендованных гаражей в Ирпене под Киевом. Из Киевской области оккупантов выгнали.
- А в Сумах защитники Украины захватили российский парадный танк. По бокам вражеской техники были нарисованы георгиевские ленты, а наверху стоял российский флаг. Из Сумщины оккупантов тоже прогнали.