Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Захватчики уже наштамповали медалей "за взятие Соледара"

Ирина БалачукПонедельник, 16 января 2023, 13:44
Захватчики уже наштамповали медалей за взятие Соледара
Фото из российских пабликов

Российские захватчики уже наштамповали и начали раздавать своим военным медали "за взятие Соледара", несмотря на то, что за украинский город все еще продолжаются бои.

Источник: российские паблики в Telegram, пресс-служба владельца ПКВ "Вагнер" Евгения Пригожина в Telegram

Дословно пресс-служба Пригожина: "Во время вручения медалей "За взятие Соледара" также был награжден и командир штурмовой группы Айк Гаспарян по кличке Абрек".

Реклама:

Детали: В то же время российские паблики опубликовали фото медали.

Несмотря на то, что россияне во всех своих отчетах пишут об якобы "освобождении" украинских городов, на медали указано "за взятие Соледара".

Украинская власть отмечает, что за город Соледар Донецкой области продолжаются бои, несмотря на заявления Минобороны России о якобы захвате города.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее главарь карманной "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у его группировки "постоянно пытаются украсть победу", намекая на сообщения Минобороны РФ о якобы захвате украинского Соледара.

Предыстория: 

Темы: СоледарДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Соледар
Зеленский навестил военных в Донецкой области: говорили о потребностях и проблемах
Оккупанты наступали возле Кременной и Белогоровки, горячо вблизи Соледара и Угледара – ОВА
Защитники Соледара покинули город - ВСУ
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: