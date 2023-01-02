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На Киевщине поврежден объект энергетики и 11 частных домов

Елена РощинаПонедельник, 2 января 2023, 10:30

В Фастовском и Обуховском районах Киевской области на утро 2 января после атаки России дронами обнаружено 11 поврежденных частных домов, также поврежден объект критической инфраструктуры.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба

Детали: Киевская область вторую ночь подряд отражала атаки дронов. В ночь на 2 января в регионе был поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома. Предварительно пострадавших нет. 

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Прямая речь Кулебы: "Продолжаем ликвидацию последствий ночных обстрелов – на утро имеем 11 поврежденных частных домов в Фастовском и Обуховском районах. Там уже работают соответствующие комиссии и фиксируют разрушения, чтобы как можно быстрее начать ремонтные работы". 

Детали: Новый год Киевская область встретила без экстренных отключений электроэнергии, несмотря на обстрелы и атаки дронами – и энергетики продолжают работу в усиленном режиме, чтобы не возвращаться к аварийным отключениям. 

Прямая речь Кулебы: "Однако сейчас наблюдаем увеличение потребления электричества и чрезмерную нагрузку на сети. Поэтому важно не забывать о разумном потреблении света – пользоваться энергоемкими приборами по очереди и экономно использовать свет".

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Этому предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко сообщал 2 января, что в результате ночного обстрела столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Темы: Киевская областьШахедэнергетикавойна
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