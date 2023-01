Резников обсудил с немецким министром танки Leopard 2: Дальше будет

Министр обороны Алексей Резников на полях встречи на базе "Рамштайн" обсудил с новоназначенным министром обороны Германии Борисом Писториусом поставки Украине танков Leopard 2.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "У нас был откровенный разговор о "Леопардах-2". Дальше будет.

Я также поблагодарил правительство и народ Германии за военную помощь Украине и гостеприимство на "Рамштайн-8".

Congratulated 🇩🇪 DefMin Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr on the appointment to his new position.

We had a frank discussion on Leopards 2. To be continued.

I also thanked the 🇩🇪 Government and the 🇩🇪 people for their military assistance to 🇺🇦 and hospitality at #Ramstein 8 pic.twitter.com/pOnWhHuGos