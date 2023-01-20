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Резніков обговорив з німецьким міністром танки Leopard 2: Далі буде

Альона Мазуренко П'ятниця, 20 січня 2023, 21:23
НІМЕЦЬКИЙ ТАНК LEOPARD 2 A7V. ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков на полях зустрічі на базі "Рамштайн" обговорив з новопризначенним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом постачання Україні танків Leopard 2.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "У нас була відверта розмова про "Леопарди-2". Далі буде.

Я також подякував уряду і народу Німеччини за військову допомогу Україні і гостинність на "Рамштайн-8".

Німецьке міністерство оборони повідомило, що наприкінці зустрічі "Рамштайн" міністр оборони Пісторіус провів "широкі переговори" з Резніковим.

"Німеччина і далі підтримуватиме прямий контакт із Києвом, щоб продовжувати надавати цілеспрямовану підтримку Україні в боротьбі з російською агресією", – повідомило німецьке міноборони.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".
  • Наразі у столиці Німеччини проходить акція протесту проти небажання уряду Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2.
  • Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.
  • Раніше ЗМІ написали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні – якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

Теми: РезніковНімеччиназброявійна
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