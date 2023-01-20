Резніков обговорив з німецьким міністром танки Leopard 2: Далі буде

Міністр оборони Олексій Резніков на полях зустрічі на базі "Рамштайн" обговорив з новопризначенним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом постачання Україні танків Leopard 2.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "У нас була відверта розмова про "Леопарди-2". Далі буде.

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Я також подякував уряду і народу Німеччини за військову допомогу Україні і гостинність на "Рамштайн-8".

Congratulated 🇩🇪 DefMin Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr on the appointment to his new position.

We had a frank discussion on Leopards 2. To be continued.

I also thanked the 🇩🇪 Government and the 🇩🇪 people for their military assistance to 🇺🇦 and hospitality at #Ramstein 8 pic.twitter.com/pOnWhHuGos — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023

Німецьке міністерство оборони повідомило, що наприкінці зустрічі "Рамштайн" міністр оборони Пісторіус провів "широкі переговори" з Резніковим.

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"Німеччина і далі підтримуватиме прямий контакт із Києвом, щоб продовжувати надавати цілеспрямовану підтримку Україні в боротьбі з російською агресією", – повідомило німецьке міноборони.

Zum Ende des #Ramstein-Treffens führte Verteidigungsminister Pistorius ausführliche Gespräche mit seinem 🇺🇦 Counterpart @oleksiireznikov. 🇩🇪 wird weiter im direkten Austausch mit Kiew stehen um die #Ukraine auch zukünftig gezielt im Kampf gegen die 🇷🇺 Aggression zu unterstützen. pic.twitter.com/0lhcIEKh12 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 20, 2023

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