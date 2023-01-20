Резніков обговорив з німецьким міністром танки Leopard 2: Далі буде
Міністр оборони Олексій Резніков на полях зустрічі на базі "Рамштайн" обговорив з новопризначенним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом постачання Україні танків Leopard 2.
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова: "У нас була відверта розмова про "Леопарди-2". Далі буде.
Я також подякував уряду і народу Німеччини за військову допомогу Україні і гостинність на "Рамштайн-8".
Congratulated 🇩🇪 DefMin Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr on the appointment to his new position.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023
We had a frank discussion on Leopards 2. To be continued.
I also thanked the 🇩🇪 Government and the 🇩🇪 people for their military assistance to 🇺🇦 and hospitality at #Ramstein 8 pic.twitter.com/pOnWhHuGos
Німецьке міністерство оборони повідомило, що наприкінці зустрічі "Рамштайн" міністр оборони Пісторіус провів "широкі переговори" з Резніковим.
"Німеччина і далі підтримуватиме прямий контакт із Києвом, щоб продовжувати надавати цілеспрямовану підтримку Україні в боротьбі з російською агресією", – повідомило німецьке міноборони.
Zum Ende des #Ramstein-Treffens führte Verteidigungsminister Pistorius ausführliche Gespräche mit seinem 🇺🇦 Counterpart @oleksiireznikov. 🇩🇪 wird weiter im direkten Austausch mit Kiew stehen um die #Ukraine auch zukünftig gezielt im Kampf gegen die 🇷🇺 Aggression zu unterstützen. pic.twitter.com/0lhcIEKh12— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 20, 2023
Нагадаємо:
- За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".
- Наразі у столиці Німеччини проходить акція протесту проти небажання уряду Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2.
- Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.
- Раніше ЗМІ написали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні – якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.