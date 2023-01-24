Ермаку назначили нового заместителя вместо Тимошенко

Президент Владимир Зеленский назначил на должность заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебу, который занимал пост главы Киевской ОГА.

Источник: указ президента

Дословно: "Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины".

Реклама:

Детали: Другим указом Зеленский уволил Кулебу с должности председателя Киевской ОГА.

Что было раньше: Утром 24 января заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что увольняется с занимаемой должности и опубликовал соответствующее заявление.

Позже президент уволил Тимошенко с занимаемой должности.

ВИДЕО ДНЯ

Узнать больше: "Не "военное положение" заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко"

Предыстория: