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Ермаку назначили нового заместителя вместо Тимошенко

Алена МазуренкоВторник, 24 января 2023, 21:05
фото: ФБ Кулебы

Президент Владимир Зеленский назначил на должность заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебу, который занимал пост главы Киевской ОГА.

Источник: указ президента 

Дословно: "Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины".

Детали: Другим указом Зеленский уволил Кулебу с должности председателя Киевской ОГА.

Что было раньше: Утром 24 января заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что увольняется с занимаемой должности и опубликовал соответствующее заявление.

Позже президент уволил Тимошенко с занимаемой должности.

Узнать больше: "Не "военное положение" заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко"

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Предыстория:

  • Журналисты BIHUS info сообщили, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ездит на внедорожнике "Chevrolet Tahoe", который компания "General Motors" передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий. 
  • Сам Тимошенко это не отрицал, но объяснял, что ездит на нем в деоккупированные районы, а машина находится на балансе Государственного управления делами.
  • Позже Тимошенко заявил, что больше не будет использовать "Chevrolet Tahoe", которое было предоставлено Украине для гуманитарных целей, и попросил передать его в прифронтовые районы по назначению. 
  • Также его критиковали из-за политики в регионах. В частности, чиновник из ОП занимался региональной политикой, что воспринималось как самопиар.
  • В декабре 2022 года "Украинская правда" сообщила, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время военного положения разъезжает на автомобиле "Porsche Taycan" 2021 года, стоимостью $100 тыс.
  • Журналисты выяснили, что автомобиль принадлежит ООО "Новем Логистик", которое находится по адресу Парковая дорога, 16-а. Единственным владельцем компании является непубличный бизнесмен Вемир Давитян.
  • В комментарии УП Тимошенко подтвердил, что автомобиль принадлежит Давитяну. По словам заместителя ОП, он пользовался "Porsche" 3 - 4 раза, и вернул его еще несколько месяцев назад. Однако, по данным УП, Тимошенко использовал это авто по меньшей мере вдвое больше времени.

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Темы: Андрей ЕрмакОфис президентаТимошенко
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