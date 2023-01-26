Зеленский напомнил Тищенко о решении СНБО относительно поездок за границу

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ограничил выезд государственных чиновников, народных депутатов и других представителей власти командировками.

Источник: Владимир Зеленский в видеообращении 26 января

Прямая речь: "К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал.

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Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели.

Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет.

Я думаю, это справедливо".

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Детали: Очевидно, так президент отреагировал на скандал с поездкой депутата его партии Николая Тищенко в Таиланд.

Перед тем стало известно, что заместитель генпрокурора Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию, еще и на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.

Поэтому 23 января Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

Однако Тищенко это не помешало.

С другой стороны, Кабинет министров, вероятно, еще не внес соответствующие изменения в постановление о порядке пересечения границы: на это СНБО отвел 5 дней.

Однако за неуместность такого поведения во время войны Тищенко уже исключили из партии, уволили с должности заместителя главы фракции в Верховной Раде и хотят выгнать из фракции, хотя сам путешественник уверяет, что усиленно работает за границей.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук Николая Тищенко за границу не отправлял.