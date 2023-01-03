В МИД Польши заявили, что пост о Бандере из Twitter Рады исчез после звонка Моравецкого

Пост к 114-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры исчез из аккаунта Верховной Рады Украины в Twitter после разговора премьер-министров Украины и Польши.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Хочу дать понять, что со стороны польского государства неприемлемо прославление Степана Бандеры, идеолога украинских националистов, который убил десятки тысяч поляков на Волыни", - сказал он.

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Муларчик добавил, что украинцы должны осознавать, что то, что сейчас делают польское правительство и поляки, имеет гораздо большее значение для независимой, суверенной Украины.

В то же время он отметил, что у поляков "впереди еще есть работа", поскольку, по его мнению, многие украинцы не знают о событиях на Волыни. "Я убежден, что наступит время, когда этот вопрос будет прояснен в отношениях между нашими странами", - сказал Муларчик.

Польское агентство РАР ранее сообщило, что 1 января в Twitter Верховной рады была опубликована фотография главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного под портретом проводника УПА.

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Пост якобы сопровождался несколькими цитатами Бандеры и словами: "Нынешняя борьба идет против Российской империи. И эти директивы Степана Бандеры хорошо известны главнокомандующему Вооруженных Сил" (ЕвроПравда не нашла такого поста ни на одной из страниц Верховной рады в соцсетях).

2 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обсудит с украинским коллегой Денисом Шмыгалем вопрос "героизации" Степана Бандеры на официальных страницах органов власти Украины.

Фигура Степана Бандеры и раньше была поводом для дискуссий в польско-украинских отношениях. В Варшаве его считают причастным к так называемой Волынской трагедии июля 1943 года, которую там называют геноцидом польского населения, а также пропаганде недружественного отношения к Польше.

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