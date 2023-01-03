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В Беларусь из России прилетел самолет, который помогает наводить на цели – Гаюн

Алена МазуренкоВторник, 3 января 2023, 21:17
В Беларусь из России прилетел самолет, который помогает наводить на цели – Гаюн
фото: "Беларускі Гаюн"

К белорусскому аэродрому в Мачулищах из России прилетел самолет Ил-76 А-50У, который предназначен для сопровождения воздушных и надводных целей.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В 21:25 на аэродром в Мачулищах приземлился борт ДРЛО Ил-76 А-50У с регистрационным номером RF-50608.

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В прошлый раз, этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года".

Напомним:

  • 30 декабря 2022 года из Беларуси в РФ вылетел ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966, который находился в Беларуси с 14 декабря.

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Темы: БеларусьРосcияавиа
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