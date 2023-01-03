У Білорусь з Росії прилетів літак, який допомагає наводити на цілі – Гаюн
Вівторок, 3 січня 2023, 22:17
До білоруського аеродрому в Мачулищах з Росії прилетів літак Іл-76 А-50У, який призначений для супроводу повітряних і надводних цілей.
Джерело: "Беларускі Гаюн"
Дослівно: "О 21:25 на аеродром у Мачулищах приземлився борт ДРЛО Іл-76 А-50У з реєстраційним номером RF-50608.
Попереднього разу, цей борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року".
Нагадаємо:
- 30 грудня 2022 року з Білорусі до РФ вилетів ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергей Атаянц" з рег. номером RF-93966, який перебував у Білорусі з 14 грудня.