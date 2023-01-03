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У Білорусь з Росії прилетів літак, який допомагає наводити на цілі – Гаюн

Альона Мазуренко Вівторок, 3 січня 2023, 22:17
фото: "Беларускі Гаюн"

До білоруського аеродрому в Мачулищах з Росії прилетів літак Іл-76 А-50У, який призначений для супроводу повітряних і надводних цілей.

Джерело"Беларускі Гаюн"

Дослівно: "О 21:25 на аеродром у Мачулищах приземлився борт ДРЛО Іл-76 А-50У з реєстраційним номером RF-50608.

Попереднього разу, цей борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року".

Нагадаємо:

  • 30 грудня 2022 року з Білорусі до РФ вилетів ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергей Атаянц" з рег. номером RF-93966, який перебував у Білорусі з 14 грудня.

Теми: БілорусьРосіяавіа
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