У Білорусь з Росії прилетів літак, який допомагає наводити на цілі – Гаюн

До білоруського аеродрому в Мачулищах з Росії прилетів літак Іл-76 А-50У, який призначений для супроводу повітряних і надводних цілей.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "О 21:25 на аеродром у Мачулищах приземлився борт ДРЛО Іл-76 А-50У з реєстраційним номером RF-50608.

Попереднього разу, цей борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року".

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