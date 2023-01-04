Морской порт в Мариуполе превращают в военную базу – советник мэра

В оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области порт переоборудуют в военную базу, весной могут наладить поставки военного оборудования по морю.

Источник: советник законно избранного городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. В конце декабря из порта уволены все мариупольцы (за исключением отдельных специалистов-коллаборантов) и завезены работники из Московии.

Реклама:

Начаты работы по разделению причалов на условно гражданские и условно военные. Из-за заиливания канала пока в акваторию порта могут заходить суда с небольшой оснасткой, как класса река-море РМ3. Однако это не является препятствием для налаживания поставок военного оборудования в весенний период судоходства.

Пока фиксируем единичные несистемные заходы в порт РМ3 (грузовое судно РМ-3 – ред,) со стройматериалами и контейнерами неизвестного содержания".

Детали: Кроме того, по данным Андрющенко, часть работников-мариупольцев в третьей декаде декабря "откомандировали" в Крым, после чего связь с ними пропала.

ВИДЕО ДНЯ

Тем временем оккупационные власти приказали срочно ставить мужчин с российскими паспортами на воинский учет.

Кроме того, в Мариуполе возобновилось движение военной техники на север Донецкой области. 3 января техника в большом количестве шла с Бердянско-Мелитопольского направления в сторону Мариуполя и Донецка.

Также источники Андрющенко сообщают о большом накоплении военной техники, живой силы и вертолетов перед въездом в Бердянск с Мариупольского кольца.