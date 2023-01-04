Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Морской порт в Мариуполе превращают в военную базу – советник мэра

Елена РощинаСреда, 4 января 2023, 13:03
Морской порт в Мариуполе превращают в военную базу – советник мэра
Мариупольский порт, фото из Телеграмм Петра Андрющенко

В оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области порт переоборудуют в военную базу, весной могут наладить поставки военного оборудования по морю.

Источник: советник законно избранного городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. В конце декабря из порта уволены все мариупольцы (за исключением отдельных специалистов-коллаборантов) и завезены работники из Московии. 

Реклама:

Начаты работы по разделению причалов на условно гражданские и условно военные. Из-за заиливания канала пока в акваторию порта могут заходить суда с небольшой оснасткой, как класса река-море РМ3. Однако это не является препятствием для налаживания поставок военного оборудования в весенний период судоходства. 

Пока фиксируем единичные несистемные заходы в порт РМ3 (грузовое судно РМ-3 – ред,)  со стройматериалами и контейнерами неизвестного содержания". 

Детали: Кроме того, по данным Андрющенко, часть работников-мариупольцев в третьей декаде декабря "откомандировали" в Крым, после чего связь с ними пропала.

ВИДЕО ДНЯ

Тем временем оккупационные власти приказали срочно ставить мужчин с российскими паспортами на воинский учет.

Кроме того, в Мариуполе возобновилось движение военной техники на север Донецкой области. 3 января техника в большом количестве шла с Бердянско-Мелитопольского направления в сторону Мариуполя и Донецка. 

Также источники Андрющенко сообщают о большом накоплении военной техники, живой силы и вертолетов перед въездом в Бердянск с Мариупольского кольца.

Темы: МариупольоккупацияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: