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Морський порт у Маріуполі перетворюють на військову базу – радник мера

Олена РощінаСереда, 4 січня 2023, 14:03
Маріупольський порт, фото з Телеграм Петра Андрющенка

В окупованому росіянами Маріуполі Донецької області порт переоблаштовують на військову базу, навесні можуть налагодити постачання військового обладнання морем.

Джерело: радник законно обраного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Морський порт окупанти поступово перетворюють на військову базу. Наприкінці грудня з порту звільнено всіх маріупольців (за виключенням окремих спеціалістів-колаборантів) та завезено працівників з Московії. 

Розпочато роботи з розділення причалів на умовно цивільні та умовно військові. Через замулювання каналу поки в акваторію порту можуть заходити судна з невеликою оснасткою, як класу річка-море РМ3. Однак це не є перешкодою щодо налагодження постачання військового обладнання у весняний період судноплавства. 

Поки фіксуємо поодинокі несистемні заходження в порт РМ3 (вантажне судно РМ-3 – ред,) з будматеріалами та контейнерами невідомого змісту". 

Деталі: Крім того, за даними Андрющенка, частину працівників-маріупольців у третій декаді грудня "відкомандирували" до Криму, після чого зв'язок із ними зник.

Тим часом окупаційна влада наказала терміново ставити чоловіків із російськими паспортами на військовий облік.

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Крім того, у Маріуполі поновився рух військової техніки на північ Донецької області. 3 січня техніка у великій кількості йшла з Бердянсько-Мелітопольського напряму в бік Маріуполя та Донецька. 

Також джерела Андрющенка повідомляють про велике накопичення військової техніки, живої сили та гвинтокрилів перед в’їздом у Бердянськ із Маріупольського кільця.

Теми: МаріупольокупаціяРосіявійна
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