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Австралия закупает морские ракеты и системы HIMARS на $684 млн

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 января 2023, 05:53
Австралия закупает морские ракеты и системы HIMARS на $684 млн
Фото: UBR.ua

Австралия заявила в четверг, что инвестирует более 1 миллиарда австралийских долларов (684 миллиона долларов США) на закупку новых военно-морских ракет и высокомобильных артиллерийских ракетных систем большой дальности класса "земля-земля" (HIMARS).

Источник: Reuters

Детали: Правительство Австралии заявило, что подписало контракт с компанией Kongsberg (KOG.OL) на Naval Strike Missile (NSM), которые будут использоваться на эсминцах Hobart и фрегатах Anzac с 2024 года.

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Кроме того, правительство планирует закупить системы HIMARS, в которые входят пусковые установки, ракеты и учебные ракеты.

"В нынешней стратегической ситуации важно, чтобы Силы обороны Австралии были оснащены высокотехнологичными, целевыми военными средствами", - заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз.

Темы: Австралияоружие
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