В Никопольском районе враг ударил по громадам из тяжелой артиллерии
Пятница, 6 января 2023, 06:45
Россияне дважды нанесли удары из тяжелой артиллерии по громадам Никопольского района Днепропетровской области.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко
Прямая речь: "С десяток вражеских снарядов прилетели в две громады - Марганецкую и Червоногригорьевскую".
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Детали: Резниченко уточнил, что в результате обстрелов люди невредимы.
Побиты несколько частных домов, газопровод и линия электропередач. Уничтожена хозяйственная постройка.
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