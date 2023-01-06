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В Никопольском районе враг ударил по громадам из тяжелой артиллерии

Ольга ГлущенкоПятница, 6 января 2023, 07:45
последствия обстрелов, фото с тг Резниченко

Россияне дважды нанесли удары из тяжелой артиллерии по громадам Никопольского района Днепропетровской области.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "С десяток вражеских снарядов прилетели в две громады - Марганецкую и Червоногригорьевскую".

Детали: Резниченко уточнил, что в результате обстрелов люди невредимы.

Побиты несколько частных домов, газопровод и линия электропередач. Уничтожена хозяйственная постройка.

 
 

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Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрелвойна
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