УПЦ МП заявила, что Лаврские храмы принадлежат ей до конца войны, и пригрозила криминалом
УПЦ Московского патриархата заявила, что во время действия военного положения договоры аренды храмов на территории Лавры продлеваются автоматически до конца войны, и пригрозила уголовной ответственностью за допуск предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания на территорию святыни.
Источник: Информационно-просветительский отдел УПЦ МП
Дословно УПЦ МП: "Одностороннее прерывание руководством заповедника "Киево-Печерская лавра" договора аренды Успенского собора и Трапезного храма монастырем Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра УПЦ МП является противоправным и не требовалось указом президента или другими нормативными документами".
Детали: Церковь также сообщила, что из-за якобы "незаконных действий руководства национального заповедника", которое якобы не допускает духовенство и верующих УПЦ МП в упомянутые храмы на Рождество, монастырь подал иск "о преодолении препятствий для использования Успенского собора и Трапезного храма в соответствии с теми соглашениями, которые действовали с 2016 года".
Кроме того, в УПЦ МП заявили, что в соответствии с п. 5 Постановления КМУ от 27 мая 2022 г. № 634 "Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения", договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых заканчивается в период военного положения, считаются продленными на период действия военного положения и в течение 4 месяцев с даты прекращения или отмены военного положения.
В УПЦ МП добавили, что о нежелании продлевать аренду заповедник должен был сообщить им за 30 дней до даты окончания договоров, но якобы не сделал этого.
Церковь подчеркнула: если Минкультуры и заповедник имеют другую позицию, то "они могут доказать свою правоту в суде", а до тех пор ее пользование Успенским Собором и Трапезной церковью якобы "является правомерным и законным".
УПЦ МП считает, что сейчас "действия руководства заповедника напрямую нарушают фундаментальные права и свободы верующих граждан Украины".
Священнослужители МП также призвали администрацию Лаврского заповедника не допускать на территорию святыни предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, который намерен провести богослужение в помещении Успенского собора 7 января.
Дословно УПЦ МП: "Руководство национального заповедника официально разъяснило, что ему неизвестны правовые основания для этого. Соответственно, ожидается, что администрацией будут приняты необходимые меры для недопущения произвола со стороны "ПЦУ" на охранной музейной территории. В противном случае само же руководство будет нести уголовную ответственность за возможные убытки, связанные с использованием... архитектурного памятника ХІІ-го века, которым является Успенский собор Лавры".
Что было раньше: 4 января пресс-служба ПЦУ сообщила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. УПЦ Московского патриархата на это заявила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерения прийти в Успенский собор являются попыткой "силового захвата" храма.
Предыстория:
- В конце декабря 2022 года наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у УПЦ МП два храма на территории Лавры.
- Речь шла об Успенском соборе и Трапезной церкви. УПЦ МП арендовала эти храмы до 31 декабря 2022 года и хотела продлить срок аренды, но Минкульт рекомендовал не делать этого.
- 2 декабря из сообщения ПЦУ стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе ПЦУ. В то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.
- 5 января Ткаченко заявил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, а наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.