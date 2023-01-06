УПЦ МП заявила, что Лаврские храмы принадлежат ей до конца войны, и пригрозила криминалом

УПЦ Московского патриархата заявила, что во время действия военного положения договоры аренды храмов на территории Лавры продлеваются автоматически до конца войны, и пригрозила уголовной ответственностью за допуск предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания на территорию святыни.

Источник: Информационно-просветительский отдел УПЦ МП

Дословно УПЦ МП: "Одностороннее прерывание руководством заповедника "Киево-Печерская лавра" договора аренды Успенского собора и Трапезного храма монастырем Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра УПЦ МП является противоправным и не требовалось указом президента или другими нормативными документами".

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Детали: Церковь также сообщила, что из-за якобы "незаконных действий руководства национального заповедника", которое якобы не допускает духовенство и верующих УПЦ МП в упомянутые храмы на Рождество, монастырь подал иск "о преодолении препятствий для использования Успенского собора и Трапезного храма в соответствии с теми соглашениями, которые действовали с 2016 года".

Кроме того, в УПЦ МП заявили, что в соответствии с п. 5 Постановления КМУ от 27 мая 2022 г. № 634 "Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения", договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых заканчивается в период военного положения, считаются продленными на период действия военного положения и в течение 4 месяцев с даты прекращения или отмены военного положения.

В УПЦ МП добавили, что о нежелании продлевать аренду заповедник должен был сообщить им за 30 дней до даты окончания договоров, но якобы не сделал этого.

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Церковь подчеркнула: если Минкультуры и заповедник имеют другую позицию, то "они могут доказать свою правоту в суде", а до тех пор ее пользование Успенским Собором и Трапезной церковью якобы "является правомерным и законным".

УПЦ МП считает, что сейчас "действия руководства заповедника напрямую нарушают фундаментальные права и свободы верующих граждан Украины".

Священнослужители МП также призвали администрацию Лаврского заповедника не допускать на территорию святыни предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, который намерен провести богослужение в помещении Успенского собора 7 января.

Дословно УПЦ МП: "Руководство национального заповедника официально разъяснило, что ему неизвестны правовые основания для этого. Соответственно, ожидается, что администрацией будут приняты необходимые меры для недопущения произвола со стороны "ПЦУ" на охранной музейной территории. В противном случае само же руководство будет нести уголовную ответственность за возможные убытки, связанные с использованием... архитектурного памятника ХІІ-го века, которым является Успенский собор Лавры".

Что было раньше: 4 января пресс-служба ПЦУ сообщила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. УПЦ Московского патриархата на это заявила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерения прийти в Успенский собор являются попыткой "силового захвата" храма.

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