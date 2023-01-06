Россияне готовят теракты в храмах оккупированных территорий на Рождество - Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предупредила, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах временно оккупированных территорий.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции со ссылкой на Верещук

Прямая речь Верещук: "Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях".

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Детали: Министр призвала граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. "Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", - добавила Верещук.

Что предшествовало:

5 января президент России Владимир Путин объявил, что поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление Путина, отметил, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о так называемом рождественском прекращении огня.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин использует так называемое "перемирие" для того, чтобы хотя бы ненадолго остановить продвижение ВСУ на востоке.