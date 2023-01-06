Россияне готовят теракты в храмах оккупированных территорий на Рождество - Верещук
Пятница, 6 января 2023, 11:37
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предупредила, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах временно оккупированных территорий.
Источник: пресс-служба Минреинтеграции со ссылкой на Верещук
Прямая речь Верещук: "Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях".
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Детали: Министр призвала граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. "Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", - добавила Верещук.
Что предшествовало:
- 5 января президент России Владимир Путин объявил, что поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление Путина, отметил, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о так называемом рождественском прекращении огня.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин использует так называемое "перемирие" для того, чтобы хотя бы ненадолго остановить продвижение ВСУ на востоке.
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