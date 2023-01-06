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Россияне готовят теракты в храмах оккупированных территорий на Рождество - Верещук

Станислав ПогориловПятница, 6 января 2023, 11:37
Россияне готовят теракты в храмах оккупированных территорий на Рождество - Верещук
ИРИНА ВЕРЕЩУК, ФОТО МИНВОТ

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предупредила, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах временно оккупированных территорий.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции со ссылкой на Верещук

Прямая речь Верещук: "Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях".

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Детали: Министр призвала граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. "Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", - добавила Верещук.

Что предшествовало:

  • 5 января президент России Владимир Путин объявил, что поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление Путина, отметил, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о так называемом рождественском прекращении огня.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин использует так называемое "перемирие" для того, чтобы хотя бы ненадолго остановить продвижение ВСУ на востоке.

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Темы: терактвойнаВерещукРосcия
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