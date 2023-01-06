Россияне готовят теракты в храмах оккупированных территорий на Рождество - Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предупредила, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах временно оккупированных территорий.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции со ссылкой на Верещук

Прямая речь Верещук: "Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях".

Детали: Министр призвала граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. "Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", - добавила Верещук.

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