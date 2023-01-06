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Резников озвучил свежие данные по запасу ракет у России

Татьяна ЛозовенкоПятница, 6 января 2023, 22:41
Иллюстративное ФОТО MIL.RU

Россия потратила значительную часть "Калибров", баллистических "Искандеров" и иранских дронов.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "Формула мира: Ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощность украинской ПВО". 

Детали: По его данным, по состоянию на сейчас Россия имеет 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет и 12% иранских дронов. 

В частности, осталось 9% "Калибров", 11% баллистических ракет "Искандер". В то же время Россия все еще имеет достаточное количество крылатых "Искандеров" и С-300.

 

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Темы: РезниковоружиеРосcия
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