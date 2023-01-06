Резников озвучил свежие данные по запасу ракет у России

Россия потратила значительную часть "Калибров", баллистических "Искандеров" и иранских дронов.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "Формула мира: Ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощность украинской ПВО".

Детали: По его данным, по состоянию на сейчас Россия имеет 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет и 12% иранских дронов.

В частности, осталось 9% "Калибров", 11% баллистических ракет "Искандер". В то же время Россия все еще имеет достаточное количество крылатых "Искандеров" и С-300.