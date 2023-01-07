Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщине партизаны уничтожили ж/д полотно, которое использовали оккупанты – Гайдай

Катерина ТищенкоСуббота, 7 января 2023, 18:44
оккупированное Счастье Луганской области, скриншот deepstatemap

В пятницу вечером возле оккупированного города Счастье Луганской области партизаны уничтожили железнодорожное полотно, которое россияне использовали для транспортировки военной техники, личного состава и боекомплекта.

Источник: председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Луганские партизаны – сила.

Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения "г. Луганск – с. Лантратовка".

Предварительно установлено, что указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и БК. Кроме того, в обратном направлении орки вывозят этим путем украинское зерно на территорию РФ".

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Луганская областьпартизаныжелезная дорога
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Силы обороны в воскресенье сбили три вражеских вертолета и три дрона – сводка Генштаба

Шмыгаль: Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле

Из-за морозов увеличивается уровень потребления электроэнергии, возможны аварийные отключения

Россияне обстреляли Херсон запрещенными зажигательными боеприпасами - ОГА

фотоРоссияне ночью ракетами обстреляли Краматорск, повреждены 8 многоэтажек

видео"Секретное оружие": снайперы СБУ показали, как в паре с кролями ликвидировали группу россиян

Все новости...
Луганская область
Россияне могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища - ССО
Россия не прекращала атак во время "перемирия" – Гайдай
Оккупанты усилили проверки в Старобельске из-за удачных ударов ВСУ – ОВА
Последние новости
18:38
Ученые обнаружили организм, который может питаться только вирусами
18:37
Росгвардия в Запорожской области расстреляла оккупантов, которые собирались сдаться в плен – Генштаб
18:21
Силы обороны в воскресенье сбили три вражеских вертолета и три дрона – сводка Генштаба
18:14
Mercedes-Benz запустит сеть зарядных станций для электрокаров: начнет с Северной Америки
18:01
СБУ предупреждает об антитеррористических мероприятиях в Харькове
17:46
Шмыгаль: Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле
17:18
Минфин США предостерегает банки от чрезмерной осторожности с санкциями – Bloomberg
17:08
В ВСУ опровергли заявление РФ о "возмездии" за Макеевку ударом по Краматорску
16:54
В Казахстане подтвердили, что McDonald's ушел из-за проблем с поставками мяса из РФ
16:38
Премьер Швеции: Мы не можем выполнить то, чего требует Турция для вступления в НАТО
Все новости...