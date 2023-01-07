На Луганщине партизаны уничтожили ж/д полотно, которое использовали оккупанты – Гайдай
Суббота, 7 января 2023, 17:44
В пятницу вечером возле оккупированного города Счастье Луганской области партизаны уничтожили железнодорожное полотно, которое россияне использовали для транспортировки военной техники, личного состава и боекомплекта.
Источник: председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram
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Дословно: "Луганские партизаны – сила.
Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения "г. Луганск – с. Лантратовка".
Предварительно установлено, что указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и БК. Кроме того, в обратном направлении орки вывозят этим путем украинское зерно на территорию РФ".
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