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На Луганщине партизаны уничтожили ж/д полотно, которое использовали оккупанты – Гайдай

Катерина ТищенкоСуббота, 7 января 2023, 17:44
На Луганщине партизаны уничтожили ж/д полотно, которое использовали оккупанты – Гайдай
оккупированное Счастье Луганской области, скриншот deepstatemap

В пятницу вечером возле оккупированного города Счастье Луганской области партизаны уничтожили железнодорожное полотно, которое россияне использовали для транспортировки военной техники, личного состава и боекомплекта.

Источник: председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

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Дословно: "Луганские партизаны – сила.

Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения "г. Луганск – с. Лантратовка".

Предварительно установлено, что указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и БК. Кроме того, в обратном направлении орки вывозят этим путем украинское зерно на территорию РФ".

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Темы: Луганская областьпартизаныжелезная дорога
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