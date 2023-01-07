На Луганщине партизаны уничтожили ж/д полотно, которое использовали оккупанты – Гайдай

В пятницу вечером возле оккупированного города Счастье Луганской области партизаны уничтожили железнодорожное полотно, которое россияне использовали для транспортировки военной техники, личного состава и боекомплекта.

Источник: председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Реклама:

Дословно: "Луганские партизаны – сила.

Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения "г. Луганск – с. Лантратовка".

Предварительно установлено, что указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и БК. Кроме того, в обратном направлении орки вывозят этим путем украинское зерно на территорию РФ".