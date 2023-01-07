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На Луганщині партизани знищили залізничне полотно, яке використовували окупанти – Гайдай

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 17:44
На Луганщині партизани знищили залізничне полотно, яке використовували окупанти – Гайдай
окуповане Щастя Луганської області, скріншот deepstatemap

У п’ятницю ввечері біля окупованого міста Щастя на Луганщині партизани знищили залізничне полотно, яке росіяни використовували для транспортування військової техніки, особового складу та боєкомплекту.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

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Дослівно: "Луганські партизани – сила.

Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення "м. Луганськ – с. Лантратівка".

Попередньо встановлено, що вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та БК. Крім того, у зворотньому напрямку орки вивозять цим шляхом українське зерно на територію РФ".

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Теми: Луганська областьпартизанизалізниця
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