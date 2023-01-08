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Метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд в турецкой Анталии

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 января 2023, 05:54
Анталия, фото: wikipedia

Метеорологи зафиксировали в турецком городе Анталия самую высокую температуру с 1930 года, которая составляет 19,1 градуса..

Источник: CNN Türk

Детали: По данным метеорологов, в Анталии побит рекорд средней максимальной температуры декабря за последние 92 года, фиксировать измерения начали с 1930 года.

До этого максимальная средняя температура достигала 18,8 градуса в 1960 году. В декабре прошлого года она достигла 19,1 градуса, что и стало новым рекордом.

Издание отмечает, что температура повысилась по всей стране из-за волны жары, которая продолжалась в декабре прошлого года.

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Темы: Турцияпогодаклимат
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