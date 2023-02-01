Президент Грузии: В рамках мирного соглашения с Украиной РФ должна вывести войска из Абхазии и Осетии

По мнению президента Грузии Саломе Зурабишвили, будущее дипломатическое урегулирование полномасштабной войны России против Украины должно также включать вопрос вывода российских войск с оккупированных грузинских территорий.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Bloomberg.

"Россия должна запомнить, где проходят ее границы. Вопрос Грузии должны обсуждаться, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий", - отметила грузинский президент.

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По мнению Зурабишвили, решающее поражение президента России Владимира Путина в Украине быстро приближается, и "Россия уже практически проиграла битвы, если не полностью войну".

Она добавила: если Запад не будет требовать полного вывода Россией оккупационных войск, то "сделает еще одну большую ошибку - такую же большую, как в 2008, 2014 годах".

Как известно, в августе 2008 года российские войска ворвались в Грузию, оккупировав одну пятую ее часть и провозгласив на этой территории два марионеточных непризнанных государства - Южную Осетию и Абхазию.

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В августе 2022 года МИД Грузии в 14-ю годовщину российско-грузинской войны призвал Россию "прекратить незаконные действия", выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии.