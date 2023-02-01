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Эрдоган считает "рискованной" помощь Украине танками

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 23:53

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с опаской оценил решение США и стран Европы направить в Украину боевые танки для поддержания ее обороноспособности на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet, об этом Эрдоган сказал в интервью телеканалу TRT в среду.

"Мы ожидаем поддержку мира со стороны Европы и мира. Переговоры продолжаются. Является ли отправка танков США и Германией решением? Я не могу сказать, что это решение. Это рискованно и идет на пользу торговцам оружием", - отметил он.

Комментируя российско-украинскую войну, Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что "ни одна европейская страна не была такой смелой, как мы", когда речь шла об урегулировании конфликта.

"Мы участвовали в решениях по "зерновому коридору, обмену пленными и гуманитарной помощи", - перечислил турецкий лидер.

Напомним, 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это. Тогда же президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине 31 танка M1 Abrams.

Во вторник глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что по итогам первых обещаний от партнеров Украина должна получить от 120 до 140 единиц современных западных танков.

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Темы: танкипомощь УкраинеЭрдоганТурция
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