Эрдоган считает "рискованной" помощь Украине танками

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с опаской оценил решение США и стран Европы направить в Украину боевые танки для поддержания ее обороноспособности на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet, об этом Эрдоган сказал в интервью телеканалу TRT в среду.

"Мы ожидаем поддержку мира со стороны Европы и мира. Переговоры продолжаются. Является ли отправка танков США и Германией решением? Я не могу сказать, что это решение. Это рискованно и идет на пользу торговцам оружием", - отметил он.

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Комментируя российско-украинскую войну, Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что "ни одна европейская страна не была такой смелой, как мы", когда речь шла об урегулировании конфликта.

"Мы участвовали в решениях по "зерновому коридору, обмену пленными и гуманитарной помощи", - перечислил турецкий лидер.

Напомним, 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это. Тогда же президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине 31 танка M1 Abrams.

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Во вторник глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что по итогам первых обещаний от партнеров Украина должна получить от 120 до 140 единиц современных западных танков.