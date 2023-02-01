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Ердоган вважає "ризикованою" допомогу Україні танками

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 23:53

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган із пересторогою оцінив рішення США й країн Європи направити в Україну бойові танки для підтримки її обороноздатності на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet, про це Ердоган сказав в інтерв’ю телеканалу TRT в середу.

"Ми очікуємо на підтримку миру з боку Європи та світу. Переговори тривають. Чи є відправлення танків США і Німеччиною рішенням? Я не можу сказати, що це рішення. Це ризиковано і йде на користь торговцям зброєю", – зазначив він.

Коментуючи російсько-українську війну, Ердоган укотре підкреслив, що "жодна європейська країна не була такою сміливою, як ми", коли йшлось про врегулювання конфлікту.

"Ми брали участь у рішеннях щодо "зернового коридору, обміну полоненими та гуманітарної допомоги", – перерахував турецький лідер.

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard 2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. Тоді ж президент США Джо Байден оголосив про надання Україні 31 танку M1 Abrams.

У вівторок очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що за підсумками перших обіцянок від партнерів Україна має отримати від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків.

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Теми: танкидопомога УкраїніЕрдоганТуреччина
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