Россияне не смогли подготовить мобилизованных для эффективного наступления – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российские военные не смогли в короткие сроки подготовить мобилизованных для эффективных наступательных операций.

Источник: ISW

Детали: Украинские военные чиновники и российские провоенизированные националисты преуменьшают способность России начать широкомасштабное наступление в Донецкой области при нынешних обстоятельствах, в которых находятся российские Вооруженные силы.

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Кульминационный момент и тактические неудачи российских войск под Угледаром в Донецкой области, вероятно, еще больше ослабили веру российского ультранационалистического сообщества в то, что российские войска способны начать решающую наступательную операцию.

Несоответствие между ограниченным, но значительным продвижением российских войск в районе Бахмута и отсутствием значительных продвижений в других частях Украины может подтвердить наблюдения военных блогеров и украинцев о том, что российские войска не в состоянии обеспечить быстрое продвижение с помощью традиционной механизированной маневренной войны.

Аналитики отмечают, что российское военное командование развертывает свои наиболее элитные подразделения в районе Бахмута небольшими группами, используя тактику проникновения в город,

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Эта тактика, похоже, приводит к значительному тактическому продвижению российских войск в районе Бахмута, что может привести к оперативным преимуществам, если украинские войска решат отступить из Бахмута.

Российские наступательные операции в других районах Донецкой области и вдоль линии Сватово-Кременная пока привели к незначительному продвижению, которое не имеет оперативного значения.

В ISW информируют, что все формирования (РФ - ред.), которые наблюдались на данный момент, стали небоеспособными на предыдущих этапах войны и, скорее всего, были восстановлены за счет мобилизованного личного состава.

Эксперты предполагают, что российские военные не смогли подготовить мобилизованный личный состав к проведению эффективных механизированных наступательных операций за короткий промежуток времени с момента их призыва. Это совпадает с прогнозами ISW.

Недостаток соответствующих транспортных средств, боеприпасов и других материальных средств, вероятно, является причиной неэффективности российской тактики механизированных маневров на сегодняшний день.

Поэтому, по мнению аналитиков, российские военные вряд ли смогут расширить свое наступление из района Бахмута на более широкую территорию военных действий, поскольку тактика, которую они применяют в Бахмуте, больше подходит для плотной городской среды, а также потому, что российским войскам не хватает элитных формирований, необходимых для проведения более масштабного наступления на востоке Украины таким же образом.

В институте отмечают, что финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин пытается спасти свое уменьшающееся влияние в России, поскольку Кремль продолжает игнорировать его и его наемников.

Кроме того, Пригожин подтвердил, что "Вагнер" прекратил вербовку в тюрьмах из-за истечения срока действия соглашения, которое позволяло такую вербовку, с неустановленным ведомством - вероятно, с российским МО.

Кремль продолжает "затмевать звезду" Пригожина, лишая его права вербовать в тюрьмах и нацеливаясь на его влияние в информационном пространстве.

В институте указывают, что критика Пригожиным военной кампании Кремля напоминает риторику бывшего российского боевика Игоря Гиркина.

"...не исключено, что Пригожин также превращается в отъявленного фанатика, который теряет способность использовать свою параллельную армию для получения политического влияния.

С другой стороны, если нынешнее российское наступление быстро остановится, звезда российских военных может снова угаснуть, что, возможно, снова откроет путь для Пригожина к восстановлению своей значимости и новых возможностей", - говорится в отчете.

Основные выводы ISW за 11 февраля:

Украинские военные чиновники и российские провоенизированные националисты преуменьшают способность России начать широкомасштабное наступление в Донецкой области в обстоятельствах, в которых находятся вооруженные силы России.

Кульминационный момент и тактические неудачи российских войск под Угледаром, Донецкая область, вероятно, еще больше ослабили веру российского ультранационалистического сообщества в то, что российские войска способны начать решающую военную операцию.

Несоответствие между ограниченным, но значительным продвижением российских войск в районе Бахмута и отсутствием значительных успехов в других частях Украины может подтвердить наблюдения военных блогеров и украинцев о том, что российские войска не в состоянии обеспечить быстрое продвижение с помощью традиционной механизированной маневренной войны.

Пригожин пытается спасти свое уменьшающееся влияние в России, поскольку Кремль продолжает отстранять его и его наемников.

В ночь с 10 на 11 февраля российские войска нанесли удары по южной Украине с использованием авиации, ракет, воздушных и морских беспилотников.

Российские войска продолжили наступательные операции вблизи Сватово и Кременной.

Оккупанты продолжают отдавать приоритет наступательным операциям в Донецкой области.

Российские оккупационные власти, вероятно, спускают воду из Каховского водохранилища.

Пригожин подтвердил, что группа "Вагнера" прекратила вербовку в российских тюрьмах в связи с окончанием срока действия соглашения между группой "Вагнера" и Министерством обороны России.

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