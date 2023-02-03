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Нетаньяху заявил, что Израиль готов предоставить Украине "военные вещи" – СМИ

Алена МазуренкоПятница, 3 февраля 2023, 22:02
фото: ФБ Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину "военные вещи", но не готов зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию.

Источник: Times of Israel

Дословно: "Относительно Украины, Нетаньяху выразил готовность отправить в Киев "военные вещи", по словам чиновника, знакомого с ходом разговора.

При этом он подчеркнул, что не может зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию".

Детали: В офисе премьера Израиля отказались комментировать этот разговор.

На брифинге с журналистами Нетаньяху сказал лишь, что "я объяснил нашу политику. Он хорошо знает этот вопрос".

Он также не говорил о предстоящей поездке министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев.

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Кроме того, Нетаньяху сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что "еще слишком рано думать о посредничестве", и объяснил, что не будет продвигать свою роль посредника между Россией и Украиной, пока Украина, Россия и США не попросят его об этом.

Что было раньше: Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос об оказании Украине военной помощи, включая израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол".

Предыстория:

  • С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь, но израильское правительство подверглось резкой критике за отказ отправить оружие в Украину.
  • В июне 2022 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призывал продать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" и утверждал, что США не будут возражать против этого. Израиль не соглашался.
  • Министр обороны Алексей Резников говорил, что вместо "Железного купола" Украине нужна своя система противовоздушной и противоракетной обороны.
  • По данным издания Axios, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский в конце декабря вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО.
  • 28-29 января неопознанные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Иране, союзнике России, который поставляет боевые беспилотники в Москву. Западные СМИ сообщили, что нападение организовал Израиль, который не комментирует это.

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Темы: Израильвойнапомощь Украине
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