Нетаньяху заявил, что Израиль готов предоставить Украине "военные вещи" – СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину "военные вещи", но не готов зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию.
Источник: Times of Israel
Дословно: "Относительно Украины, Нетаньяху выразил готовность отправить в Киев "военные вещи", по словам чиновника, знакомого с ходом разговора.
При этом он подчеркнул, что не может зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию".
Детали: В офисе премьера Израиля отказались комментировать этот разговор.
На брифинге с журналистами Нетаньяху сказал лишь, что "я объяснил нашу политику. Он хорошо знает этот вопрос".
Он также не говорил о предстоящей поездке министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев.
Кроме того, Нетаньяху сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что "еще слишком рано думать о посредничестве", и объяснил, что не будет продвигать свою роль посредника между Россией и Украиной, пока Украина, Россия и США не попросят его об этом.
Что было раньше: Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос об оказании Украине военной помощи, включая израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол".
Предыстория:
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь, но израильское правительство подверглось резкой критике за отказ отправить оружие в Украину.
- В июне 2022 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призывал продать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" и утверждал, что США не будут возражать против этого. Израиль не соглашался.
- Министр обороны Алексей Резников говорил, что вместо "Железного купола" Украине нужна своя система противовоздушной и противоракетной обороны.
- По данным издания Axios, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский в конце декабря вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО.
- 28-29 января неопознанные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Иране, союзнике России, который поставляет боевые беспилотники в Москву. Западные СМИ сообщили, что нападение организовал Израиль, который не комментирует это.