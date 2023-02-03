Нетаньяху заявил, что Израиль готов предоставить Украине "военные вещи" – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину "военные вещи", но не готов зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию.

Источник: Times of Israel

Дословно: "Относительно Украины, Нетаньяху выразил готовность отправить в Киев "военные вещи", по словам чиновника, знакомого с ходом разговора.

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При этом он подчеркнул, что не может зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию".

Детали: В офисе премьера Израиля отказались комментировать этот разговор.

На брифинге с журналистами Нетаньяху сказал лишь, что "я объяснил нашу политику. Он хорошо знает этот вопрос".

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Он также не говорил о предстоящей поездке министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев.

Кроме того, Нетаньяху сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что "еще слишком рано думать о посредничестве", и объяснил, что не будет продвигать свою роль посредника между Россией и Украиной, пока Украина, Россия и США не попросят его об этом.

Что было раньше: Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос об оказании Украине военной помощи, включая израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол".

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