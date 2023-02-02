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Пентагон не верит в способность Украины вернуть Крым в ближайшее время – Politico

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 08:22
Замок Ласточкино гнездо в Крыму. Фото с pixabay.com

В Пентагоне считают, что украинские войска вряд ли смогут отвоевать Крым у российских войск в ближайшем будущем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили четыре высокопоставленных чиновника Министерства обороны США во время засекреченного брифинга для членов Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, сообщило издание Politico.

Непонятно, что привело участников брифинга к такой оценке, отмечает издание. Но, по словам трех человек, которые непосредственно знают содержание брифинга в четверг, Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь способность вытеснить российские войска с временно оккупированного полуострова.

Четвертый источник сказал, что брифинг был более двусмысленным. Но суть осталась неизменной: победа Украины в наступлении с целью отвоевания незаконно аннексированной территории не гарантирована. 

Все четверо источников попросили об анонимности, раскрывая детали засекреченного брифинга.

Среди участников брифинга были Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии, и генерал-лейтенант Дуглас Симс, директор по вопросам операций Объединенного штаба.

"Мы не будем комментировать закрытые брифинги, а также не будем говорить о гипотетических возможностях или спекулировать на потенциальных будущих операциях", – заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. 

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"С точки зрения способности Украины бороться и отвоевать свою суверенную территорию, их превосходные результаты в отражении российской агрессии и постоянная адаптивность на поле боя говорят сами за себя", – добавила она.

Озвученная оценка перекликается с тем, на что генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, намекал в течение последних недель.

"Я по-прежнему считаю, что в этом году будет очень и очень сложно военным путем изгнать российские войска со всей... оккупированной Россией Украины", – сказал он во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии 20 января.

"Это не означает, что это не может произойти. Это не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень трудно", – добавил он.

Вопрос возвращения Крыма остается спорным в течение многих месяцев. Американские и европейские официальные лица настаивают на том, что полуостров юридически является частью Украины, при этом часто не предоставляя Киеву полного оснащения для наступления в этом регионе.

Источник, знакомый с позицией Киева, сказал, что администрация Зеленского была разъярена замечаниями Милли, в то время как Украина готовится к крупным наступательным операциям этой весной. 

Украинцы также отмечают, что разведданные США об их военных возможностях постоянно не соответствуют действительности на протяжении почти годовой войны.

Темы: СШАУкраинаКрымдеоккупация
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