Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС даст Украине еще 2400 генераторов

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 16:07

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставит Украине еще 2400 генераторов, в дополнение к 3000 поставленных с начала войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы поставляем оборудование, чтобы поддерживать функционирование украинской энергосети. И мы хотим обеспечить, чтобы электричество шло через сеть несмотря на удары", - отметила она.

По ее словам, речь идет о конкретных практических мерах.

"Сегодня, например я могу объявить о предоставлении 2400 дополнительных генераторов, в дополнение к уже 3 тысячам поставленных с начала войны", - заявила фон дер Ляйен.

"Мы вместе не жалеем усилий, чтобы восстановить критическую энергетическую инфраструктуру. С этой недели LED-лампы доступны для украинцев в почтовых отделениях. Это первые партии из 30 миллионов, обещанных нами LED-ламп, но я рада объявить, что мы можем увеличить это предложение до 35 миллионов ламп", - добавила также она.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, члены Энергетического сообщества сделают доступными более 150 млн евро для покупки критического энергетического оборудования для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне сообщалось, что Австрия выделит еще 5 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Темы: ЕСУкраинаэнергетика
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Официально: ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ

фотоМинобороны Британии показало, как ВСУ осваивают управление Challenger 2

Международный союз велосипедистов поддерживает возвращение на турниры россиян, а украинцам выделил кредит

фото, видеоНовый обмен пленными: Украина вернула еще 116 человек

обновлено от 09:10Субботнее утро началось с двухчасовой воздушной тревоги по всей Украине

Одесса и пригород без света: вторая за сутки масштабная авария на подстанции

Все новости...
ЕС
Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине вступление в Евросоюз
ЕС подготовит еще 15 тысяч украинских военных и выделит 25 млн евро на разминирование
ЕС объявит о новом пакете помощи в 400 млн евро для поддержки реформ
Последние новости
14:47
Официально: ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ
14:32
Суд разрешил Meta приобрести VR-фирму Within, не найдя признаков возможного монополизма
14:21
фотоМинобороны Британии показало, как ВСУ осваивают управление Challenger 2
14:10
Премьер Португалии подтвердил намерения отправить Украине танки Leopard 2
13:48
Международный союз велосипедистов поддерживает возвращение на турниры россиян, а украинцам выделил кредит
13:31
В Германии приостанавливали железнодорожное движение из-за бомбы времен Второй мировой
13:09
На Львовщине медики спасли пациентку с инфарктом, которая обратилась с жалобами на зубную боль
12:59
фотоЧиновников Администрации морпортов уличили в хищении почти 100 миллионов
12:48
За первую неделю Укрпочта выдала 1 миллион бесплатных LED-ламп
12:31
Германия собрала доказательства военных преступлений в Украине "в трехзначном диапазоне" - прокурор
Все новости...