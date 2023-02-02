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ЕС даст Украине еще 2400 генераторов

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 15:07

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставит Украине еще 2400 генераторов, в дополнение к 3000 поставленных с начала войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы поставляем оборудование, чтобы поддерживать функционирование украинской энергосети. И мы хотим обеспечить, чтобы электричество шло через сеть несмотря на удары", - отметила она.

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По ее словам, речь идет о конкретных практических мерах.

"Сегодня, например я могу объявить о предоставлении 2400 дополнительных генераторов, в дополнение к уже 3 тысячам поставленных с начала войны", - заявила фон дер Ляйен.

"Мы вместе не жалеем усилий, чтобы восстановить критическую энергетическую инфраструктуру. С этой недели LED-лампы доступны для украинцев в почтовых отделениях. Это первые партии из 30 миллионов, обещанных нами LED-ламп, но я рада объявить, что мы можем увеличить это предложение до 35 миллионов ламп", - добавила также она.

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Кроме того, по словам фон дер Ляйен, члены Энергетического сообщества сделают доступными более 150 млн евро для покупки критического энергетического оборудования для Украины.

Накануне сообщалось, что Австрия выделит еще 5 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Темы: ЕСУкраинаэнергетика
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