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ЄС надасть Україні ще 2400 генераторів

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 15:07

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС надасть Україні ще 2400 генераторів, на додачу до 3000 поставлених з початку війни.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми постачаємо обладнання, щоб підтримувати функціонування української енергомережі. І ми хочемо забезпечити, щоб електрика йшла через мережу незважаючи на удари", - зазначила вона.

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За її словами, йдеться про конкретні практичні заходи.

"Сьогодні, наприклад я можу оголосити про надання 2400 додаткових генераторів, які будуть надані на додачу до вже 3 тисяч поставлених з початку війни", - заявила фон дер Ляєн.

"Ми разом не шкодуємо зусиль, щоб відбудувати критичну енергетичну інфраструктуру. З цього тижня LED-лампи доступні для українців у поштових відділеннях. Це перші партії з 30 мільйонів, обіцяних нами LED-ламп, але я рада оголосити, що ми можемо збільшити цю пропозицію до 35 мільйонів ламп", - додала також вона.

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Крім того, за словами фон дер Ляєн, члени Енергетичної спільноти зроблять доступними понад 150 млн євро для купівлі критичного енергетичного обладнання для України.

Напередодні повідомлялося, що Австрія виділить ще 5 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Теми: ЄСУкраїнаенергетика
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