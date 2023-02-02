Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС надасть Україні ще 2400 генераторів

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 16:07

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС надасть Україні ще 2400 генераторів, на додачу до 3000 поставлених з початку війни.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми постачаємо обладнання, щоб підтримувати функціонування української енергомережі. І ми хочемо забезпечити, щоб електрика йшла через мережу незважаючи на удари", - зазначила вона.

За її словами, йдеться про конкретні практичні заходи.

"Сьогодні, наприклад я можу оголосити про надання 2400 додаткових генераторів, які будуть надані на додачу до вже 3 тисяч поставлених з початку війни", - заявила фон дер Ляєн.

"Ми разом не шкодуємо зусиль, щоб відбудувати критичну енергетичну інфраструктуру. З цього тижня LED-лампи доступні для українців у поштових відділеннях. Це перші партії з 30 мільйонів, обіцяних нами LED-ламп, але я рада оголосити, що ми можемо збільшити цю пропозицію до 35 мільйонів ламп", - додала також вона.

Крім того, за словами фон дер Ляєн, члени Енергетичної спільноти зроблять доступними понад 150 млн євро для купівлі критичного енергетичного обладнання для України.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні повідомлялося, що Австрія виділить ще 5 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Теми: ЄСУкраїнаенергетика
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ

фотоМіноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2

Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит

фото, відеоНовий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей

оновлено від 09:10Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні

Одеса та передмістя без світла: друга за добу масштабна аварія на підстанції

Усі новини...
ЄС
Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу
ЄС підготує ще 15 тисяч українських військових і виділить 25 млн євро на розмінування
ЄС оголосить про новий пакет допомоги у 400 млн євро для підтримки реформ
Останні новини
14:59
фото"Кришування" борделів у Києві: арештували одного з керівників Департаменту міграційної поліції
14:47
Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ
14:32
Суд дозволив Meta придбати VR-фірму Within, не знайшовши ознак можливого монополізму
14:21
фотоМіноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2
14:10
Прем’єр Португалії підтвердив наміри надіслати Україні танки Leopard 2
13:48
Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит
13:31
У Німеччині призупиняли рух основною залізницею через бомбу часів Другої світової
13:09
На Львівщині медики врятували пацієнтку з інфарктом, яка звернулася зі скаргами на зубний біль
12:59
фотоПосадовців Адміністрації морпортів викрили на розкраданні майже 100 мільйонів
12:48
За перший тиждень Укрпошта видала 1 мільйон безкоштовних LED-ламп
Усі новини...