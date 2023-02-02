Россияне обстреляли детсад в Херсонской области – ОВА
Четверг, 2 февраля 2023, 19:53
Российские военные 2 февраля обстреляли детский сад в селе Золотая Балка Херсонской области.
Источник: пресс-служба Херсонской ОВА
Дословно: "Сегодня под прицелом вражеской артиллерии оказался детский сад в Золотой Балке Бериславского района.
Из-за вражеской атаки здание подверглось серьезным разрушениям – повреждена крыша, выбиты окна и частично разрушен второй этаж детсада".
Детали: В ОВА уточнили, что пострадавших нет.