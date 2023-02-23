В Лондоне на дороге возле посольства РФ нарисовали огромный флаг Украины на дороге

Утром 23 февраля одна из центральных улиц Лондона вблизи российского посольства была раскрашена в сине-желтые цвета украинского флага в знак протеста против действий РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание My London.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видно, что улица Бейсуотер-роуд, вблизи Гайд-парка в Кенсингтоне, залита сине-желтой краской.

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Четыре человека, трое мужчин и одна женщина, были арестованы по подозрению в преступном повреждении и препятствовании движению на шоссе, подтвердила столичная полиция. Их доставили в полицейский участок на западе Лондона, где они находятся и сейчас. Полиция заявляет, что выясняет, что произошло.

Demonstrators disrupted traffic in London to paint a huge Ukraine flag on the road in front of the Russian embassy on the eve of the Ukraine war's first anniversary pic.twitter.com/xlSmf4DCms — Reuters (@Reuters) February 23, 2023

Акцию организовала кампания "Led by Donkeys", заявив, что она приурочена к пятничной первой годовщине вторжения России в Украину.

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"Завтра первая годовщина империалистического вторжения Путина в Украину. Вопреки утверждениям российского диктатора и его апологетов, Украина является независимым государством и народом, который имеет полное право на самоопределение. Существование огромного украинского флага возле его посольства в Лондоне будет служить ему напоминанием об этом", – говорится в заявлении группы.

Участники кампании рассказали, что создали флаг, разлив 170 литров желтой краски на проезжей части с восточной стороны и столько же синей краски на западной стороне. Водители, которые проезжали мимо, размазали ее по дороге.

Активисты добавили, что краска была "высококачественной, нетоксичной, без растворителей, экологически чистой, быстросохнущей, предназначенной для создания дорожного искусства".