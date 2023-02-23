Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Лондоне на дороге возле посольства РФ нарисовали огромный флаг Украины на дороге

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 13:53
В Лондоне на дороге возле посольства РФ нарисовали огромный флаг Украины на дороге
Фото с сайта ЕП

Утром 23 февраля одна из центральных улиц Лондона вблизи российского посольства была раскрашена в сине-желтые цвета украинского флага в знак протеста против действий РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание My London.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видно, что улица Бейсуотер-роуд, вблизи Гайд-парка в Кенсингтоне, залита сине-желтой краской.

Реклама:

Четыре человека, трое мужчин и одна женщина, были арестованы по подозрению в преступном повреждении и препятствовании движению на шоссе, подтвердила столичная полиция. Их доставили в полицейский участок на западе Лондона, где они находятся и сейчас. Полиция заявляет, что выясняет, что произошло.

Акцию организовала кампания "Led by Donkeys", заявив, что она приурочена к пятничной первой годовщине вторжения России в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

"Завтра первая годовщина империалистического вторжения Путина в Украину. Вопреки утверждениям российского диктатора и его апологетов, Украина является независимым государством и народом, который имеет полное право на самоопределение. Существование огромного украинского флага возле его посольства в Лондоне будет служить ему напоминанием об этом", – говорится в заявлении группы.

Участники кампании рассказали, что создали флаг, разлив 170 литров желтой краски на проезжей части с восточной стороны и столько же синей краски на западной стороне. Водители, которые проезжали мимо, размазали ее по дороге.

Активисты добавили, что краска была "высококачественной, нетоксичной, без растворителей, экологически чистой, быстросохнущей, предназначенной для создания дорожного искусства".

Темы: ВеликобританияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Великобритания
Комитет парламента Британии назвал Тайвань независимой страной
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Последние новости
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
Все новости...
Реклама: