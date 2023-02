В Лондоне на дороге возле посольства РФ нарисовали огромный флаг Украины на дороге

Утром 23 февраля одна из центральных улиц Лондона вблизи российского посольства была раскрашена в сине-желтые цвета украинского флага в знак протеста против действий РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание My London.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видно, что улица Бейсуотер-роуд, вблизи Гайд-парка в Кенсингтоне, залита сине-желтой краской.

Четыре человека, трое мужчин и одна женщина, были арестованы по подозрению в преступном повреждении и препятствовании движению на шоссе, подтвердила столичная полиция. Их доставили в полицейский участок на западе Лондона, где они находятся и сейчас. Полиция заявляет, что выясняет, что произошло.

Demonstrators disrupted traffic in London to paint a huge Ukraine flag on the road in front of the Russian embassy on the eve of the Ukraine war's first anniversary pic.twitter.com/xlSmf4DCms