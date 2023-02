У Лондоні на дорозі біля посольства РФ намалювали величезний прапор України

Вранці 23 лютого одна з центральних вулиць Лондона поблизу російського посольства була розфарбована в синьо-жовті кольори українського прапора на знак протесту проти дій РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання My London.

На фотографіях, поширених у соціальних мережах, видно, що вулиця Бейсуотер-роуд, поблизу Гайд-парку в Кенсінгтоні, залита синьо-жовтими кольорами.

Чотири людини, троє чоловіків і одна жінка, були заарештовані за підозрою в злочинному пошкодженні і перешкоджанні руху на шосе, підтвердила столична поліція. Їх доставили до поліцейської дільниці на заході Лондона, де вони перебувають і зараз. Поліція заявляє, що з'ясовує, що сталося.

Demonstrators disrupted traffic in London to paint a huge Ukraine flag on the road in front of the Russian embassy on the eve of the Ukraine war's first anniversary pic.twitter.com/xlSmf4DCms