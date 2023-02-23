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У Лондоні на дорозі біля посольства РФ намалювали величезний прапор України

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 13:53
У Лондоні на дорозі біля посольства РФ намалювали величезний прапор України
Фото з сайту ЄП

Вранці 23 лютого одна з центральних вулиць Лондона поблизу російського посольства була розфарбована в синьо-жовті кольори українського прапора на знак протесту проти дій РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання My London.

На фотографіях, поширених у соціальних мережах, видно, що вулиця Бейсуотер-роуд, поблизу Гайд-парку в Кенсінгтоні, залита синьо-жовтими кольорами.

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Чотири людини, троє чоловіків і одна жінка, були заарештовані за підозрою в злочинному пошкодженні і перешкоджанні руху на шосе, підтвердила столична поліція. Їх доставили до поліцейської дільниці на заході Лондона, де вони перебувають і зараз. Поліція заявляє, що з'ясовує, що сталося.

Акцію організувала кампанія "Led by Donkeys", заявивши, що вона приурочена до п'ятничної першої річниці вторгнення Росії в Україну.

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"Завтра перша річниця імперіалістичного вторгнення Путіна в Україну. Всупереч твердженням російського диктатора та його апологетів, Україна є незалежною державою і народом, який має повне право на самовизначення. Існування величезного українського прапора біля його посольства в Лондоні слугуватиме йому нагадуванням про це", – йдеться в заяві групи.

Учасники кампанії розповіли, що створили прапор, розливши 170 літрів жовтої фарби на проїжджій частині зі східного боку і стільки ж синьої фарби на західній стороні. Водії, які проїжджали повз, розмазали фарбу по дорозі.

Активісти додали, що фарба була "високоякісною, нетоксичною, без розчинників, екологічно чистою, такою, що швидко сохне, призначеною для створення дорожнього мистецтва".

Теми: Велика БританіяРосіявійна
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