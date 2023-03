Канадские военные показали, как учат украинцев управлять танками Leopard 2

Вооруженные силы Канады показали, как учат украинских военных управлять немецкими танками Leopard в Польше.

Видео опубликовали канадские военные в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Вооруженные силы Канады в партнерстве с Вооруженными силами Польши обучают украинских новобранцев основам работы на танке Leopard на западе Польши", - говорится в подписи к видео.

The Canadian Armed Forces partnered with Polish Armed Forces to instruct Ukrainian recruits in Leopard tank fundamentals in western Poland.



