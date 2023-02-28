Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канадские военные показали, как учат украинцев управлять танками Leopard 2

"Европейская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 11:37
Канадские военные показали, как учат украинцев управлять танками Leopard 2
фото Canadian Armed Forces

Вооруженные силы Канады показали, как учат украинских военных управлять немецкими танками Leopard в Польше.

Видео опубликовали канадские военные в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Вооруженные силы Канады в партнерстве с Вооруженными силами Польши обучают украинских новобранцев основам работы на танке Leopard на западе Польши", - говорится в подписи к видео.

Реклама:

На видео можно увидеть работу на тренажере Leopard, загрузки боеприпасов в пушку танка, а также тренировки на Leopard 2 на полигоне.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Польша стала первой страной, которая передала Украине первый транш основных боевых танков Leopard 2 через год после полномасштабного вторжения России в Украину.

Темы: танкиКанадапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
танки
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Rheinmetall до конца лета начнет обслуживать танки в Украине
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: