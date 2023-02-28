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Канадские военные показали, как учат украинцев управлять танками Leopard 2

"Европейская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 12:37
фото Canadian Armed Forces

Вооруженные силы Канады показали, как учат украинских военных управлять немецкими танками Leopard в Польше.

Видео опубликовали канадские военные в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Вооруженные силы Канады в партнерстве с Вооруженными силами Польши обучают украинских новобранцев основам работы на танке Leopard на западе Польши", - говорится в подписи к видео.

На видео можно увидеть работу на тренажере Leopard, загрузки боеприпасов в пушку танка, а также тренировки на Leopard 2 на полигоне.

Напомним, Польша стала первой страной, которая передала Украине первый транш основных боевых танков Leopard 2 через год после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Темы: танкиКанадапомощь Украине
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