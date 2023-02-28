Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канадські військові показали, як навчають українців керувати танками Leopard 2

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 11:37
Канадські військові показали, як навчають українців керувати танками Leopard 2
фото Canadian Armed Forces

Збройні сили Канади показали, як навчають українських військових керувати німецькими танками Leopard у Польщі.

Відео опублікували канадські військові у Twitter, пише "Європейська правда".

"Збройні сили Канади у партнерстві зі Збройними силами Польщі навчають українських новобранців основам роботи на танку Leopard на заході Польщі", - йдеться у підписі до відео.

Реклама:

У відео можна побачити роботу на тренажері Leopard, завантаження боєприпасів у гармату танка, а також тренування на Leopard 2 на полігоні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Польща стала першою країною, яка передала Україні перший транш основних бойових танків Leopard 2 через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Теми: танкиКанададопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
танки
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: