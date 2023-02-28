Канадські військові показали, як навчають українців керувати танками Leopard 2

Збройні сили Канади показали, як навчають українських військових керувати німецькими танками Leopard у Польщі.

Відео опублікували канадські військові у Twitter, пише "Європейська правда".

"Збройні сили Канади у партнерстві зі Збройними силами Польщі навчають українських новобранців основам роботи на танку Leopard на заході Польщі", - йдеться у підписі до відео.

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The Canadian Armed Forces partnered with Polish Armed Forces to instruct Ukrainian recruits in Leopard tank fundamentals in western Poland.



Video has been digitally altered due to operational security. pic.twitter.com/FcMu5dbDbZ — Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) February 27, 2023

У відео можна побачити роботу на тренажері Leopard, завантаження боєприпасів у гармату танка, а також тренування на Leopard 2 на полігоні.

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Нагадаємо, Польща стала першою країною, яка передала Україні перший транш основних бойових танків Leopard 2 через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.