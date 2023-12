Канадські військові показали, як навчають українців керувати танками Leopard 2

Збройні сили Канади показали, як навчають українських військових керувати німецькими танками Leopard у Польщі.

Відео опублікували канадські військові у Twitter, пише "Європейська правда".

"Збройні сили Канади у партнерстві зі Збройними силами Польщі навчають українських новобранців основам роботи на танку Leopard на заході Польщі", - йдеться у підписі до відео.

The Canadian Armed Forces partnered with Polish Armed Forces to instruct Ukrainian recruits in Leopard tank fundamentals in western Poland.



Video has been digitally altered due to operational security. pic.twitter.com/FcMu5dbDbZ