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Канадські військові показали, як навчають українців керувати танками Leopard 2

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 12:37
фото Canadian Armed Forces

Збройні сили Канади показали, як навчають українських військових керувати німецькими танками Leopard у Польщі.

Відео опублікували канадські військові у Twitter, пише "Європейська правда".

"Збройні сили Канади у партнерстві зі Збройними силами Польщі навчають українських новобранців основам роботи на танку Leopard на заході Польщі", - йдеться у підписі до відео.

У відео можна побачити роботу на тренажері Leopard, завантаження боєприпасів у гармату танка, а також тренування на Leopard 2 на полігоні.

Нагадаємо, Польща стала першою країною, яка передала Україні перший транш основних бойових танків Leopard 2 через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

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Теми: танкиКанададопомога Україні
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