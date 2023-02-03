Ракетный удар по Краматорску: количество жертв возросло до 4
Пятница, 3 февраля 2023, 00:40
Из-под завалов разрушенного ракетой РФ жилого дома в г. Краматорск Донецкой области достали тело погибшей женщины. Таким образом количество жертв от российского удара возросло до 4 человек.
Источник: мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook
Прямая речь: "Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины".
Предыстория:
- 1 февраля россияне нанесли ракетный удар по жилым домам г. Краматорск. Ракета фактически полностью разрушила один дом.
- По состоянию на утро 2 февраля сообщалось о 3 погибших под руинами дома.
- 2 февраля россияне снова нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате удара повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника, школа, гаражи и машины.
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