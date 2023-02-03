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Ракетный удар по Краматорску: количество жертв возросло до 4

"Украинская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 00:40
ПОСЛЕДСТВИЯ РАКЕТНОГО УДАРА ПО ЖИЛОМУ ДОМУ В КРАМАТОРСКЕ. ФОТО ОЧЕВИДЦА, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП

Из-под завалов разрушенного ракетой РФ жилого дома в г. Краматорск Донецкой области достали тело погибшей женщины. Таким образом количество жертв от российского удара возросло до 4 человек.

Источник: мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook

Прямая речь: "Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины".

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Темы: Краматорскракетный ударжертвы
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