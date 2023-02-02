Ракетный удар по Краматорску: количество жертв возросло до 4

ПОСЛЕДСТВИЯ РАКЕТНОГО УДАРА ПО ЖИЛОМУ ДОМУ В КРАМАТОРСКЕ. ФОТО ОЧЕВИДЦА, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП

Из-под завалов разрушенного ракетой РФ жилого дома в г. Краматорск Донецкой области достали тело погибшей женщины. Таким образом количество жертв от российского удара возросло до 4 человек.

Источник: мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook

Прямая речь: "Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины".

Реклама:

Предыстория: