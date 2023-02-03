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Директор ЦРУ: Следующие 6 месяцев будут критическими в войне РФ против Украины

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 09:38

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в четверг, что следующие шесть месяцев будут критическими в войне в Украине, поскольку президент России Владимир Путин делает ставку на то, что снижение интереса Запада и "политическая усталость" могут дать его военным новый шанс одержать победу на поле боя. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBS News.

"Я думаю, что Путин сейчас делает ставку на то, что он может заставить время работать на себя. Нам кажется, что все решится на поле боя в течение следующих шести месяцев", - сказал Бернс.

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"Подорвать спесь Путина, дать понять, что он не только не сможет продвинуться дальше в Украине, но с каждым месяцем он все больше рискует потерять территорию, которую он незаконно захватил у Украины. Поэтому следующий период, я думаю, будет абсолютно решающим", - продолжил он.

Карьерный дипломат и бывший посол в России заявил, что по данным западной разведки, Москва не заинтересована в мирных переговорах, несмотря на периодические сообщения об обратном.  

"Мы не считаем, что Путин серьезно настроен на переговоры, несмотря на все то, что вы иногда слышите об этом", - сказал Бернс.   

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Напомним, в Белом доме и ЦРУ отрицают информацию, распространенную швейцарским изданием, что руководитель разведки Уильям Бернс в январе якобы узнавал о готовности Киева и Москвы говорить о "мире в обмен на территории", а отказ разблокировал решение союзников о танках.

Темы: СШАразведкаУкраинавойна
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