В Литве за час собрали более 1 млн евро на радары ПВО для Украины и достигли 5 млн

Литовской кампании сбора средств на радары ПВО для Украины удалось привлечь более миллиона евро за специальный "счастливый час", который запустил один из благотворителей для поощрения людей, и закрыть минимальный план сбора.

Об этом сообщил координатор сбора Андрюс Тапинас, пишет "Европейская правда".

Литовская ИТ-компания Tesonet пообещала удвоить взносы людей, которые сбросят в течение одного часа с 8 до 9 утра. В итоге Тапинас сообщил, что за это время люди прислали 1 006 000 евро, которые, соответственно, будут удвоены до 2 012 000 евро.

Реклама:

Absolute record. Worldwide



Lithuanians raise 1 006 000 euro for radars for Ukraine in 1 hour. Lithuanian IT company Tesonet doubles it for 2 012 000 euro.



In 1 hour.



Our nation stand with Ukraine until the very end. Until victory!