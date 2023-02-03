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В Литве за час собрали более 1 млн евро на радары ПВО для Украины и достигли 5 млн

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 10:42
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Литовской кампании сбора средств на радары ПВО для Украины удалось привлечь более миллиона евро за специальный "счастливый час", который запустил один из благотворителей для поощрения людей, и закрыть минимальный план сбора.

Об этом сообщил координатор сбора Андрюс Тапинас, пишет "Европейская правда".

Литовская ИТ-компания Tesonet пообещала удвоить взносы людей, которые сбросят в течение одного часа с 8 до 9 утра. В итоге Тапинас сообщил, что за это время люди прислали 1 006 000 евро, которые, соответственно, будут удвоены до 2 012 000 евро.

Руководство компании в связи с этим уже пошутило, что с таким ажиотажем фирме "придется зарабатывать больше".

Утром Андрюс Тапинас писал, что на счету кампании сбора - более 3 млн евро из запланированных пяти. Теперь на счетчике - уже 5,3 млн.

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Напомним, кампанию запустила коалиция четырех инициатив с целью купить для ВСУ радары ПВО израильского производства. Собрать планировали не менее 5 млн евро.

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Темы: ЛитваУкраинавойнаоружие
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