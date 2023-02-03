Арахамия анонсировал минус два мандата нардепов, "а может и больше"

На ближайшей пленарной неделе Верховная Рада лишит мандатов двух народных депутатов.

Источник: сообщение руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии

Прямая речь: "На ближайшей пленарной неделе ожидаем минимум -2 мандата. А может и больше. Детали - позже.

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Но, как я и говорил ранее, все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. То есть, без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем бы хотелось. Зато надежно".

Детали: Позже Арахамия сообщил, что речь может идти о нардепах от "ОПЗЖ" Олеге Волошине, Наталье Королевской и Юрии Солоде. "На сегодня их заявления в Аппарате ВР еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже направляются на Грушевского", - написал он.

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