Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамия анонсировал минус два мандата нардепов, "а может и больше"

Александр ШумилинПятница, 3 февраля 2023, 14:45

На ближайшей пленарной неделе Верховная Рада лишит мандатов двух народных депутатов.

Источник: сообщение руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии

Прямая речь: "На ближайшей пленарной неделе ожидаем минимум -2 мандата. А может и больше. Детали - позже.

Но, как я и говорил ранее, все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. То есть, без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем бы хотелось. Зато надежно".

Детали: Позже Арахамия сообщил, что речь может идти о нардепах от "ОПЗЖ" Олеге Волошине, Наталье Королевской и Юрии Солоде. "На сегодня их заявления в Аппарате ВР еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже направляются на Грушевского", - написал он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: Арахамия Верховная Рада
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоУтренний обстрел Харькова: в одном из университетов серьезные разрушения

Путин обещал не убивать Зеленского – экс-премьер Израиля

Резников может уйти из МО, на его место рассматривают Буданова - источники

обновленоРоссияне атаковали Харьков, есть "прилеты" в центре города - ОВА

Россия не способна вести "несколько крупных наступательных операций" – ISW

Байден: Приказывал сбить шар-шпион "как можно быстрее", Пентагон рекомендовал подождать

Все новости...
Арахамия
Арахамия анонсировал увольнение всех руководителей таможни и "весенние посадки"
Арахамия анонсировал "активные посадки" уже весной
Рада лишит мандатов 4 депутатов на ближайшем заседании – Арахамия
Последние новости
12:43
фотоНа территории России действует группа украинских спецназовцев – СМИ
12:28
В Румынии тысячи потребителей без света из-за мощных снегопадов
12:17
Бердянск посетил подозреваемый организатор "титушек" Майдана Армен Саркисян "Горловский"
12:05
За прошедшую неделю на линию "103" поступило более 150 тысяч звонков
11:56
В Киеве и области частично вводятся стабилизационные отключения - ДТЭК
11:41
фотоУтренний обстрел Харькова: в одном из университетов серьезные разрушения
11:33
видеоОсвобожденный из плена военный признался, что впервые за почти год держит в руках яблоко
11:21
Шольц считает, что решение поставить Украине танки не создает угрозы эскалации войны
11:04
Путин обещал не убивать Зеленского – экс-премьер Израиля
10:56
Финляндия планирует продлить срок эксплуатации АЭС Loviisa на 20 лет
Все новости...