Джонсон в США обсуждает помощь Украине
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал видео из Вашингтона, куда он прибыл для переговоров с высокопоставленными политиками об усилении поддержки Украины.
Источник: Джонсон в Twitter
Прямая речь: "Я выступаю за то, чтобы дать Украине все необходимое для победы над Путиным.
Соединенные Штаты сделали так много - поэтому я приехал в Вашингтон, чтобы поблагодарить их и сказать: "Боже, благослови США".
Детали: Джонсон заявил, что поражен солидарностью двух американских партий (республиканцев и демократов) и обеих палат, которые разделяют мнение о полной поддержке Украины.
По его словам, украинцам нужно дать все необходимое и как можно скорее - это будет лучшее решение для Украины, США и сохранит средства американских налогоплательщиков.
Экс-глава британского правительства считает, что война России против Украины является определяющим событием 21 века.
I’m making the case for giving Ukraine everything it needs to defeat Putin— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 3, 2023
The United States has done so much - that’s why I came to Washington to say thank you and ‘God bless the USA’ pic.twitter.com/BHHxvvj7rv
Напомним:
- Джонсон в течение недели встретится с законодателями Республиканской партии США, чтобы призвать их продолжить помощь Украине.
- Бывший глава британского правительства призвал предоставить украинским войскам все необходимое вооружение, в котором они нуждаются.