Джонсон в США обсуждает помощь Украине

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал видео из Вашингтона, куда он прибыл для переговоров с высокопоставленными политиками об усилении поддержки Украины.

Источник: Джонсон в Twitter

Прямая речь: "Я выступаю за то, чтобы дать Украине все необходимое для победы над Путиным.

Реклама:

Соединенные Штаты сделали так много - поэтому я приехал в Вашингтон, чтобы поблагодарить их и сказать: "Боже, благослови США".

Детали: Джонсон заявил, что поражен солидарностью двух американских партий (республиканцев и демократов) и обеих палат, которые разделяют мнение о полной поддержке Украины.

По его словам, украинцам нужно дать все необходимое и как можно скорее - это будет лучшее решение для Украины, США и сохранит средства американских налогоплательщиков.

Экс-глава британского правительства считает, что война России против Украины является определяющим событием 21 века.

I’m making the case for giving Ukraine everything it needs to defeat Putin



The United States has done so much - that’s why I came to Washington to say thank you and ‘God bless the USA’ pic.twitter.com/BHHxvvj7rv