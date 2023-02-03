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Джонсон в США обсуждает помощь Украине

Алена МазуренкоПятница, 3 февраля 2023, 22:44
Джонсон в США обсуждает помощь Украине
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал видео из Вашингтона, куда он прибыл для переговоров с высокопоставленными политиками об усилении поддержки Украины.

Источник: Джонсон в Twitter

Прямая речь: "Я выступаю за то, чтобы дать Украине все необходимое для победы над Путиным.

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Соединенные Штаты сделали так много - поэтому я приехал в Вашингтон, чтобы поблагодарить их и сказать: "Боже, благослови США".

Детали: Джонсон заявил, что поражен солидарностью двух американских партий (республиканцев и демократов) и обеих палат, которые разделяют мнение о полной поддержке Украины.

По его словам, украинцам нужно дать все необходимое и как можно скорее - это будет лучшее решение для Украины, США и сохранит средства американских налогоплательщиков.

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Экс-глава британского правительства считает, что война России против Украины является определяющим событием 21 века.

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Темы: Борис ДжонсонСШАвойнаУкраина
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