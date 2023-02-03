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Джонсон у США обговорює допомогу Україні

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 лютого 2023, 23:44
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон опублікував відео із Вашингтона, куди він прибув для переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України.

Джерело: Джонсон у Twitter

Пряма мова: "Я виступаю за те, щоб дати Україні все необхідне для перемоги над Путіним.

Сполучені Штати зробили так багато - тому я приїхав до Вашингтона, щоб подякувати їм і сказати: "Боже, благослови США".

Деталі: Джонсон заявив, що вражений солідарністю двох американських партій (республіканців і демократів) та обох палат, які поділяють думку про цілковиту підтримку України. 

За його словами, українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше – це буде краще рішення для України, США і збереже кошти американських платників податків. 

Ексглава британського уряду вважає, що війна Росії проти України є визначальною подією 21 століття.

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Теми: Борис ДжонсонСШАвійнаУкраїна
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