Джонсон у США обговорює допомогу Україні

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон опублікував відео із Вашингтона, куди він прибув для переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України.

Джерело: Джонсон у Twitter

Пряма мова: "Я виступаю за те, щоб дати Україні все необхідне для перемоги над Путіним.

Сполучені Штати зробили так багато - тому я приїхав до Вашингтона, щоб подякувати їм і сказати: "Боже, благослови США".

Деталі: Джонсон заявив, що вражений солідарністю двох американських партій (республіканців і демократів) та обох палат, які поділяють думку про цілковиту підтримку України.

За його словами, українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше – це буде краще рішення для України, США і збереже кошти американських платників податків.

Ексглава британського уряду вважає, що війна Росії проти України є визначальною подією 21 століття.

I’m making the case for giving Ukraine everything it needs to defeat Putin



The United States has done so much - that’s why I came to Washington to say thank you and ‘God bless the USA’ pic.twitter.com/BHHxvvj7rv