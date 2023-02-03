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Джонсон у США обговорює допомогу Україні

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 лютого 2023, 22:44
Джонсон у США обговорює допомогу Україні
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон опублікував відео із Вашингтона, куди він прибув для переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України.

Джерело: Джонсон у Twitter

Пряма мова: "Я виступаю за те, щоб дати Україні все необхідне для перемоги над Путіним.

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Сполучені Штати зробили так багато - тому я приїхав до Вашингтона, щоб подякувати їм і сказати: "Боже, благослови США".

Деталі: Джонсон заявив, що вражений солідарністю двох американських партій (республіканців і демократів) та обох палат, які поділяють думку про цілковиту підтримку України. 

За його словами, українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше – це буде краще рішення для України, США і збереже кошти американських платників податків. 

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Теми: Борис ДжонсонСШАвійнаУкраїна
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