Джонсон у США обговорює допомогу Україні
Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон опублікував відео із Вашингтона, куди він прибув для переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України.
Джерело: Джонсон у Twitter
Пряма мова: "Я виступаю за те, щоб дати Україні все необхідне для перемоги над Путіним.
Сполучені Штати зробили так багато - тому я приїхав до Вашингтона, щоб подякувати їм і сказати: "Боже, благослови США".
Деталі: Джонсон заявив, що вражений солідарністю двох американських партій (республіканців і демократів) та обох палат, які поділяють думку про цілковиту підтримку України.
За його словами, українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше – це буде краще рішення для України, США і збереже кошти американських платників податків.
Ексглава британського уряду вважає, що війна Росії проти України є визначальною подією 21 століття.
I’m making the case for giving Ukraine everything it needs to defeat Putin— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 3, 2023
The United States has done so much - that’s why I came to Washington to say thank you and ‘God bless the USA’ pic.twitter.com/BHHxvvj7rv
Нагадаємо:
- Джонсон протягом тижня зустрінеться з законодавцями Республіканської партії США, щоб закликати їх продовжити допомогу Україні.
- Колишній глава британського уряду закликав надати українським військам все необхідне озброєння, яке вони потребують.