Глава Северной Осетии и пропагандисты попали под обстрел в Украине

глава северной осетии рф прячется от обстрелов на территории украины, скриншот

Глава Республики Северная Осетия в РФ Сергей Меняйло вместе с российскими пропагандистами ТАСС и "Первого канала" попали под обстрел на территории Запорожской области.

Источник: ТАСС

Детали: Отмечается, что это произошло при "посещении позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов".

Уточняется, что пострадавших якобы нет, они укрылись в блиндаже, который "получил небольшие повреждения".