Глава Северной Осетии и пропагандисты попали под обстрел в Украине
Воскресенье, 5 февраля 2023, 15:52
Глава Республики Северная Осетия в РФ Сергей Меняйло вместе с российскими пропагандистами ТАСС и "Первого канала" попали под обстрел на территории Запорожской области.
Источник: ТАСС
Детали: Отмечается, что это произошло при "посещении позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов".
Уточняется, что пострадавших якобы нет, они укрылись в блиндаже, который "получил небольшие повреждения".
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