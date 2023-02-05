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Глава Северной Осетии и пропагандисты попали под обстрел в Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 14:52
Глава Северной Осетии и пропагандисты попали под обстрел в Украине
глава северной осетии рф прячется от обстрелов на территории украины, скриншот

Глава Республики Северная Осетия в РФ Сергей Меняйло вместе с российскими пропагандистами ТАСС и "Первого канала" попали под обстрел на территории Запорожской области.

Источник: ТАСС

Детали: Отмечается, что это произошло при "посещении позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов".

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Уточняется, что пострадавших якобы нет, они укрылись в блиндаже, который "получил небольшие повреждения".

Темы: войнаРосcияпропагандаобстрел
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