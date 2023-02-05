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Глава Північної Осетії та пропагандисти потрапили під обстріл в Україні

Роман ПетренкоНеділя, 5 лютого 2023, 15:52
глава північної осетії рф ховається від обстрілів на території україни, скріншот

Глава Республіки Північна Осетія в РФ Сергій Меняйло разом із російськими пропагандистами ТАСС і "Первого канала" потрапили під обстріл на території Запорізької області.

Джерело: ТАСС

Деталі: Зазначається, що це сталося під час "відвідування позицій осетинських добровольчих загонів і мобілізованих з республіки бійців".

Уточнюється, що постраждалих нібито немає, вони сховалися в бліндажі, який "зазнав невеликих пошкоджень".

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Теми: війнаРосіяпропагандаобстріл
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