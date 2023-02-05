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Резников анонсировал самолеты от партнеров: Вопрос – какие

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 15:45
Резников анонсировал самолеты от партнеров: Вопрос – какие
Алексей Резников на пресс-конференции 5 февраля, фото Дмитрия Ларина, УП

Министр обороны Алексей Резников заявил, что партнеры предоставят Украине самолеты.

Источник: Резников на пресс-конференции в воскресенье, передает Укринформ

Прямая речь: "Сегодня в плане получения оружия мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма – самолеты тоже будут, вопрос просто – какие".

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Детали: Он отметил, что партнеры Украины постоянно слышат о необходимости в самолетах, поскольку это также часть противовоздушной обороны.

По его словам, Украина может получить как F-16, так и другие самолеты.

Резников также отметил, что Украина станет вторым в мире государством по количеству самоходных артиллерийских установок CAESAR после страны-производителя.

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"Например, по системам CAESAR мы с вами будем вторые в мире после Франции, страны производителя. Сейчас еще приедут 12 CAESAR, которые после моего визита объявил министр обороны Франции. Плюс решение королевства Дания передать нам CAESAR, их они заказывали для себя у французского производителя", - сказал министр.

Он также сообщил, что с понедельника, 6 февраля, начнется обучение украинских экипажей на танках Leopard за рубежом.

"Мы четко понимаем, сколько, когда, какая страна нам даст (танки - ред.). Мы четко понимаем, что с завтрашнего дня, с понедельника уже начинается обучение танковых экипажей за пределами Украины на Leopard", - сказал он.

Темы: Резниковпомощь Украинеавиа
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