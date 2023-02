Мощное землетрясение на юго-востоке Турции унесло десятки жизней

По меньшей мере 76 человек погибли в понедельник в Турции, когда на юго-востоке страны произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4 балла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

По данным местных чиновников, 23 человека погибли в провинции Малатья, 17 - в Шанлиурфа, семь - в Османие и шесть - в Диярбакыре, хотя количество жертв может значительно возрасти из-за значительных разрушений.

Также сообщают о по меньшей мере 440 раненых.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям страны, сильное землетрясение произошло в южной провинции Кахраманмараш.

Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 4.17 утра и было сосредоточено в районе Пазарчик.

Подземные толчки залегали на глубине 7 километров.

За ним последовало землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее на юго-востоке провинции Газиантеп.

Третье землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в Газиантепе.

Первоначальное землетрясение также ощущалось в других юго-восточных провинциях, включая Диярбакыр, и в соседних странах, включая Ливан и Сирию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган написал в Твиттере пожелания выздоровления гражданам, пострадавшим от землетрясения.

Он добавил, что AFAD и другие подразделения "приведены в боевую готовность".

Он отметил, что в пострадавшую от землетрясения провинцию были немедленно отправлены спасательные команды.

"Наше Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения, AFAD, губернаторства провинций и все другие учреждения быстро начали свою работу", - заявил Эрдоган.

"Мы также координируем нашу работу после землетрясения. Мы надеемся, что вместе мы преодолеем это бедствие как можно быстрее и с наименьшими потерями, и мы продолжим нашу работу", - сказал министр внутренних дел Турции.

During the earthquake in Hatay, flashes were seen in the sky.#BreakingNews Earthquake in Turkey, Center tops Hatay, Malatya, KahramanMaraş,GaziAntep,#Earthquake #Turkey #Emergency #Hatay #Malatya pic.twitter.com/YNfgFGsPSy