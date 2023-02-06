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Мощное землетрясение на юго-востоке Турции унесло десятки жизней

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 06:57
Мощное землетрясение на юго-востоке Турции унесло десятки жизней
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ТУРЦИИ, СКРИН С ВИДЕО

По меньшей мере 76 человек погибли в понедельник в Турции, когда на юго-востоке страны произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4 балла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

По данным местных чиновников, 23 человека погибли в провинции Малатья, 17 - в Шанлиурфа, семь - в Османие и шесть - в Диярбакыре, хотя количество жертв может значительно возрасти из-за значительных разрушений.

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Также сообщают о по меньшей мере 440 раненых.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям страны, сильное землетрясение произошло в южной провинции Кахраманмараш.

 

Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 4.17 утра и было сосредоточено в районе Пазарчик.

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Подземные толчки залегали на глубине 7 километров.

За ним последовало землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее на юго-востоке провинции Газиантеп.

Третье землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в Газиантепе.

Первоначальное землетрясение также ощущалось в других юго-восточных провинциях, включая Диярбакыр, и в соседних странах, включая Ливан и Сирию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган написал в Твиттере пожелания выздоровления гражданам, пострадавшим от землетрясения.

Он добавил, что AFAD и другие подразделения "приведены в боевую готовность".

 

Он отметил, что в пострадавшую от землетрясения провинцию были немедленно отправлены спасательные команды.

"Наше Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения, AFAD, губернаторства провинций и все другие учреждения быстро начали свою работу", - заявил Эрдоган.

"Мы также координируем нашу работу после землетрясения. Мы надеемся, что вместе мы преодолеем это бедствие как можно быстрее и с наименьшими потерями, и мы продолжим нашу работу", - сказал министр внутренних дел Турции.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу также сообщил, что по состоянию на утро понедельника в стране произошло шесть землетрясений магнитудой более 6 баллов.

Напомним, землетрясение в Албании в 2019 году привело к гибели 51 человека и многочисленным разрушениям в городах на побережье Адриатического моря, повредив около 83 000 зданий и фактически разрушив более 11 000 из них.

Темы: Турциястихия
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